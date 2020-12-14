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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11614116151161611617
Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:30

  Hotab написав:
  airmax78 написав:
  Hotab написав:Севастополя 35а?
Це Укрбуд, Микитськая слобода. Вам він не потрібний - повертайтесь на Кирилівську, 37.


Не знаю, мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців, але не щоб жити..

"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:33

  Bolt написав:Обіцянка підвищити ЗП військовим

від казкаря, який казав "Вайни не будєт! В має будєм жаріть шашліки в Харькове!"
Тому - аргумент не приймається!
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:35

  Maksbk написав:Кто-то еще верит в обвал цен, будут аргументы)?

Обвалу не буде - буде зниження цін на дорогі обʼєкти точніше воно вже відбувається 2 роки, обвал може бути тільки у випадку різкої девальвації гривні або поразки у війні
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 17:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію
Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.
Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.
Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.
Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:
облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;
облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;
розробка 40 схем організації дорожнього руху;
будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;
реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;
поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.
---------------------------------------------------------------------------
Кияни, готуйтесь до нових пробок :mrgreen:
unicdima
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 18:13

  unicdima написав:Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію
Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.
Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.
Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.
Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:
облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;
облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;
розробка 40 схем організації дорожнього руху;
будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;
реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;
поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.
---------------------------------------------------------------------------
Кияни, готуйтесь до нових пробок :mrgreen:

Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:05

  kingkongovets написав:Перегін Либідська-Деміївська. Яка ситуація на поверхні аварійної ділянки синьої гілки?

https://youtu.be/KOkOXf1EXWA?si=9YucTapOz9eekCAa

було "півроку", стало "осінню"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 20:24

  cherchiltank написав:
  unicdima написав:Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію
Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації.
Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть.
Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору.
Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені:
облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів;
облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса;
розробка 40 схем організації дорожнього руху;
будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів;
реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів;
поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць.
---------------------------------------------------------------------------
Кияни, готуйтесь до нових пробок :mrgreen:

Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться

може тому що денна чисельність (аборигени+понаїхи) Києва стала Х/2
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 лют, 2024 22:18

  airmax78 написав:"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?

Отрадный вообще сомнительное место. Сам парк приличный, его привели в порядок, но к вечеру он наполняется контингентом из соседних хрущей, а их там ой как много.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:12

  hume написав:
  airmax78 написав:"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?

Отрадный вообще сомнительное место. Сам парк приличный, его привели в порядок, но к вечеру он наполняется контингентом из соседних хрущей, а их там ой как много.

Парки, фонтани, скляні мости та інші потьомкінські дєрєвні.

Коли українська їліта візьметься за серйозні речі?
Скоро радянські мости, від старості, в Дніпро попадають, а псевдоїліта все бореться з "хрущовками"
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 07:43

  Frant написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?

Отрадный вообще сомнительное место. Сам парк приличный, его привели в порядок, но к вечеру он наполняется контингентом из соседних хрущей, а их там ой как много.

Парки, фонтани, скляні мости та інші потьомкінські дєрєвні.

Коли українська їліта візьметься за серйозні речі?
Скоро радянські мости, від старості, в Дніпро попадають, а псевдоїліта все бореться з "хрущовками"

Один міст-хвиля, чого вартий. 💪
Bolt
 
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