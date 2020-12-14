Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Це Укрбуд, Микитськая слобода. Вам він не потрібний - повертайтесь на Кирилівську, 37.
Не знаю, мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців, але не щоб жити..
"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?
Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації. Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть. Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору. Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені: облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів; облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса; розробка 40 схем організації дорожнього руху; будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів; реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів; поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць. --------------------------------------------------------------------------- Кияни, готуйтесь до нових пробок
unicdima написав:Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації. Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть. Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору. Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені: облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів; облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса; розробка 40 схем організації дорожнього руху; будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів; реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів; поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць. --------------------------------------------------------------------------- Кияни, готуйтесь до нових пробок
Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться
unicdima написав:Майже 800 пішохідних переходів у Києві можуть стати інклюзивними – мер відповів на петицію Зокрема, на 765 наземних пішохідних переходах мають провести роботи з пониження бортового каменю з влаштуванням тактильної навігації. Також у столиці встановлять 13 підвищених наземних пішохідних переходів та 5 інклюзивних перехресть. Згодом на світлофорах також можуть з’явитися пристрої звукового сповіщення для людей з вадами зору. Кличко зауважив, що у загальному фонді бюджету Києва передбачені: облаштування 20 безбар’єрних підходів до соціально важливих об’єктів; облаштування 20 кільцевих розв’язок малого радіуса; розробка 40 схем організації дорожнього руху; будівництво 9 та проєктування будівництва 11 світлофорних об’єктів; реконструкція 4 та проєктування з реконструкції 6 світлофорних об’єктів; поточний ремонт 514,5 тисячі метрів квадратних покриття балансових вулиць. --------------------------------------------------------------------------- Кияни, готуйтесь до нових пробок
Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться
може тому що денна чисельність (аборигени+понаїхи) Києва стала Х/2
airmax78 написав:"мені Подол погуляти, випити кави чи глінтвейну, чи устрицю під Просеко, чи послухати вуличних співців" - там саме це ж і є життя. А що Вам пропонує вул. Севастополя, окрім травматичного для всіх нас нагадування про спіжжений Крим?
Отрадный вообще сомнительное место. Сам парк приличный, его привели в порядок, но к вечеру он наполняется контингентом из соседних хрущей, а их там ой как много.
hume написав:Сам парк приличный, его привели в порядок, но к вечеру он наполняется контингентом из соседних хрущей, а их там ой как много.
Інших проблем в Києві немає? Лише кляті "хрущі"??? Все це радянське наслідство, всі ці атомні станції і мости - вони не потрібні українській їліті. І метро не потрібно. Нинішня їліта старається з усіх сил, щоб сплавити все це майно.
Охлосу треба побільше гіпсових статуй, скляних мостів і парків Наталка????