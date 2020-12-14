RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11616116171161811619>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:ОЛХ та Ріелтор юа почали активно боротися з об'явами від власників квартир.
Блокують об'яви де на фото вказано телефон власника, так як фото з телефоном унеможливлюють піратське копіювання об'яви ріелторами.
Розміщавати фото без телефона наважуються далеко не всі власники квартир.

Наша миссия это комиссия.
тому треба переходити на відеоогляди і замість фоток постити посилання на відео
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11000
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:46

Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)
UA
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:50

  UA написав:Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)



дивно, на околицях копають окопи, поруч з житловими будинками, а хтось купляє квартири....
орки пруть, грошей та зброї поки не дають - курс на місці.
дивні часи настали...
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2439
З нами з: 13.07.09
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 701 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:55

  kingkongovets написав:
UA написав:ОЛХ та Ріелтор юа почали активно боротися з об'явами від власників квартир.
Блокують об'яви де на фото вказано телефон власника, так як фото з телефоном унеможливлюють піратське копіювання об'яви ріелторами.
Розміщавати фото без телефона наважуються далеко не всі власники квартир.

Наша миссия это комиссия.
тому треба переходити на відеоогляди і замість фоток постити посилання на відео

В житловій не працює.
Людина пару секунд дивить на перші фото і вирішує чи варта об'ява уваги.

Думаю прямі пропозиції від власників перейдуть в профільні групи фейсбук.
Ріелтор юа та олх чекає занепад, як в свій час було з Авізо, Домік та Realt.ua
UA
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 14:58

  flyman написав:
Кияни, готуйтесь до нових пробок :mrgreen:

Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться

може тому що денна чисельність (аборигени+понаїхи) Києва стала Х/2
фарева

все кто смог.

любая пво не совершенна.
как минимум, даже сирены "качества жизни" не добавляют
flysoulfly
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1537 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:05

  Slon_Nosov написав:
  UA написав:Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)



дивно, на околицях копають окопи, поруч з житловими будинками, а хтось купляє квартири....
орки пруть, грошей та зброї поки не дають - курс на місці.
дивні часи настали...

В січні - лютому 2022 теж купували.
UA
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:07

  Frant написав:На превеликий жаль, грошей дають, і багато.
Я би нашій їліті і мутрому нароту, який обирає то двічі незлодія, то членограя - нікуя не дав
тоже такое чуство...
шо если во все финотделы всего кабмина, нацбанк, налоговую и таможню набрать 100% каких-нибудь условных датчан и сингапурцев, то всьо ОП и ВР тут же согласились бы про переговоры на любых условиях :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1537 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:12

  UA написав:
  Slon_Nosov написав:дивно, на околицях копають окопи, поруч з житловими будинками, а хтось купляє квартири....

В січні - лютому 2022 теж купували.
:mrgreen: и купившие радовались, шо дурачки-"паникьоры" продают дьошево
flysoulfly
 
Повідомлень: 4458
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1537 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:В житловій не працює.
Людина пару секунд дивить на перші фото і вирішує чи варта об'ява уваги.

Думаю прямі пропозиції від власників перейдуть в профільні групи фейсбук.
Ріелтор юа та олх чекає занепад, як в свій час було з Авізо, Домік та Realt.ua


профільні групи фб вже давно теж окуповані рилами

розвивайте тікток та інсту)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11000
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:24

  kingkongovets написав:
UA написав:В житловій не працює.
Людина пару секунд дивить на перші фото і вирішує чи варта об'ява уваги.

Думаю прямі пропозиції від власників перейдуть в профільні групи фейсбук.
Ріелтор юа та олх чекає занепад, як в свій час було з Авізо, Домік та Realt.ua


Кмдашні чиновники теж не сприяють цьому? Засиллю рилів? :mrgreen:
Питання - накуя вони взагалі потрібні? Жадібні і тупорилі чиновнички? :evil:
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23717
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11616116171161811619>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16479831
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429048
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28522
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5039)
28.02.2024 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.