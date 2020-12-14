|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:32
UA написав:ОЛХ та Ріелтор юа почали активно боротися з об'явами від власників квартир.
Блокують об'яви де на фото вказано телефон власника, так як фото з телефоном унеможливлюють піратське копіювання об'яви ріелторами.
Розміщавати фото без телефона наважуються далеко не всі власники квартир.
Наша миссия это комиссия.
тому треба переходити на відеоогляди і замість фоток постити посилання на відео
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:46
Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7929
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1787 раз.
- Подякували: 2185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:50
UA написав:
Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)
дивно, на околицях копають окопи, поруч з житловими будинками, а хтось купляє квартири....
орки пруть, грошей та зброї поки не дають - курс на місці.
дивні часи настали...
-
Slon_Nosov
-
-
- Повідомлень: 2439
- З нами з: 13.07.09
- Подякував: 1035 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:55
kingkongovets написав:
UA написав:ОЛХ та Ріелтор юа почали активно боротися з об'явами від власників квартир.
Блокують об'яви де на фото вказано телефон власника, так як фото з телефоном унеможливлюють піратське копіювання об'яви ріелторами.
Розміщавати фото без телефона наважуються далеко не всі власники квартир.
Наша миссия это комиссия.
тому треба переходити на відеоогляди і замість фоток постити посилання на відео
В житловій не працює.
Людина пару секунд дивить на перші фото і вирішує чи варта об'ява уваги.
Думаю прямі пропозиції від власників перейдуть в профільні групи фейсбук.
Ріелтор юа та олх чекає занепад, як в свій час було з Авізо, Домік та Realt.ua
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7929
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1787 раз.
- Подякували: 2185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лют, 2024 14:58
flyman написав:
Кияни, готуйтесь до нових пробок
Зараз вже два роки пробок нема - не думаю що вони збільшаться
може тому що денна чисельність (аборигени+понаїхи) Києва стала Х/2
фарева
все кто смог.
любая пво не совершенна.
как минимум, даже сирены "качества жизни" не добавляют
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4458
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1537 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:05
Slon_Nosov написав: UA написав:
Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)
дивно, на околицях копають окопи, поруч з житловими будинками, а хтось купляє квартири....
орки пруть, грошей та зброї поки не дають - курс на місці.
дивні часи настали...
В січні - лютому 2022 теж купували.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7929
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1787 раз.
- Подякували: 2185 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:07
Frant написав:
На превеликий жаль, грошей дають, і багато.
Я би нашій їліті і мутрому нароту, який обирає то двічі незлодія, то членограя - нікуя не дав
тоже такое чуство...
шо если во все финотделы всего кабмина, нацбанк, налоговую и таможню набрать 100% каких-нибудь условных датчан и сингапурцев, то всьо ОП и ВР тут же согласились бы про переговоры на любых условиях
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4458
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1537 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:12
UA написав: Slon_Nosov написав:
дивно, на околицях копають окопи, поруч з житловими будинками, а хтось купляє квартири....
В січні - лютому 2022 теж купували.
и купившие радовались, шо дурачки-"паникьоры" продают дьошево
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 4458
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1537 раз.
- Подякували: 243 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:12
UA написав:В житловій не працює.
Людина пару секунд дивить на перші фото і вирішує чи варта об'ява уваги.
Думаю прямі пропозиції від власників перейдуть в профільні групи фейсбук.
Ріелтор юа та олх чекає занепад, як в свій час було з Авізо, Домік та Realt.ua
профільні групи фб вже давно теж окуповані рилами
розвивайте тікток та інсту)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11000
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2555 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 8 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24569
|16479831
|
|
|1347
|5429048
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|28522
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|