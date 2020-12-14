Київ, жк міністерський, наче не про два мішки йдеться...
той випадок, коли сподіваюсь що просто крадуть гроші, а не думають вести бої в 25 метрах від жк
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:34
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:35
покупець отримав за м2 панельки ПА1000 постковідними (ПА800 доковідними)?
це дорого, чи дешево?
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