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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11616116171161811619
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Там де копають окопи - квартири якщо й продаються, то за 2 мішки картоплі.


Київ, жк міністерський, наче не про два мішки йдеться...
той випадок, коли сподіваюсь що просто крадуть гроші, а не думають вести бої в 25 метрах від жк
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:35

  UA написав:Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)

покупець отримав за м2 панельки ПА1000 постковідними (ПА800 доковідними)?
це дорого, чи дешево?
flyman
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  #<1 ... 11616116171161811619
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