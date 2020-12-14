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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11616116171161811619
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Там де копають окопи - квартири якщо й продаються, то за 2 мішки картоплі.


Київ, жк міністерський, наче не про два мішки йдеться...
той випадок, коли сподіваюсь що просто крадуть гроші, а не думають вести бої в 25 метрах від жк
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 15:35

  UA написав:Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)

покупець отримав за м2 панельки ПА1000 постковідними (ПА800 доковідними)?
це дорого, чи дешево?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:08

  flyman написав:
  UA написав:Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)

покупець отримав за м2 панельки ПА1000 постковідними (ПА800 доковідними)?
це дорого, чи дешево?

Покупець - ідіот - таке давно непотрібне буде нікому чи просто пан щось недоговорює а по нашому триндить - бо за таку ціну можна взяти готову новобудову і зекономити на вивозі будівельного сміття)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 17:13

Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:08

  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

Покупець киевлянин? Не сказал почему не полез в е-оселю и новострой(или у вас там ж0па с детсадами и школами в новостроях везде, где цена не стокуе за смарт)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:30

  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:31

  UA написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:ОЛХ та Ріелтор юа почали активно боротися з об'явами від власників квартир.
Блокують об'яви де на фото вказано телефон власника, так як фото з телефоном унеможливлюють піратське копіювання об'яви ріелторами.
Розміщавати фото без телефона наважуються далеко не всі власники квартир.

Наша миссия это комиссия.
тому треба переходити на відеоогляди і замість фоток постити посилання на відео

В житловій не працює.
Людина пару секунд дивить на перші фото і вирішує чи варта об'ява уваги.

Думаю прямі пропозиції від власників перейдуть в профільні групи фейсбук.
Ріелтор юа та олх чекає занепад, як в свій час було з Авізо, Домік та Realt.ua

А я думаю, к чему риелтор запустил агрессивную рекламу в ютюб "я риелтор". Полный кринж
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 19:39

  барабашов написав:
  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

Покупець киевлянин? Не сказал почему не полез в е-оселю и новострой(или у вас там ж0па с детсадами и школами в новостроях везде, где цена не стокуе за смарт)?
ж0па с детсадами и школами в новостроях везде, где цена не о'уе' )
И с нормальными - дающими тень - деревьями, как минимум
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Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 20:31

  airmax78 написав:
  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.

А в вас зараз кешем полтосик є? :D
UA
 
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