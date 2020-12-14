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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2024 15:34
Frant написав:
Там де копають окопи - квартири якщо й продаються, то за 2 мішки картоплі.
Київ, жк міністерський, наче не про два мішки йдеться...
той випадок, коли сподіваюсь що просто крадуть гроші, а не думають вести бої в 25 метрах від жк
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Додано: Сер 28 лют, 2024 15:35
UA написав:
Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)
покупець отримав за м2 панельки ПА1000 постковідними (ПА800 доковідними)?
це дорого, чи дешево?
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:08
flyman написав: UA написав:
Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)
покупець отримав за м2 панельки ПА1000 постковідними (ПА800 доковідними)?
це дорого, чи дешево?
Покупець - ідіот - таке давно непотрібне буде нікому чи просто пан щось недоговорює а по нашому триндить - бо за таку ціну можна взяти готову новобудову і зекономити на вивозі будівельного сміття)
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Додано: Сер 28 лют, 2024 17:13
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:08
UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
Покупець киевлянин? Не сказал почему не полез в е-оселю и новострой(или у вас там ж0па с детсадами и школами в новостроях везде, где цена не стокуе за смарт)?
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барабашов
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:30
UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.
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airmax78
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:31
UA написав: kingkongovets написав:
UA написав:ОЛХ та Ріелтор юа почали активно боротися з об'явами від власників квартир.
Блокують об'яви де на фото вказано телефон власника, так як фото з телефоном унеможливлюють піратське копіювання об'яви ріелторами.
Розміщавати фото без телефона наважуються далеко не всі власники квартир.
Наша миссия это комиссия.
тому треба переходити на відеоогляди і замість фоток постити посилання на відео
В житловій не працює.
Людина пару секунд дивить на перші фото і вирішує чи варта об'ява уваги.
Думаю прямі пропозиції від власників перейдуть в профільні групи фейсбук.
Ріелтор юа та олх чекає занепад, як в свій час було з Авізо, Домік та Realt.ua
А я думаю, к чему риелтор запустил агрессивную рекламу в ютюб "я риелтор". Полный кринж
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Додано: Сер 28 лют, 2024 19:39
барабашов написав: UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
Покупець киевлянин? Не сказал почему не полез в е-оселю и новострой(или у вас там ж0па с детсадами и школами в новостроях везде, где цена не стокуе за смарт)?
ж0па с детсадами и школами в новостроях везде, где цена не о'уе' )
И с нормальными - дающими тень - деревьями, как минимум
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Додано: Сер 28 лют, 2024 20:31
airmax78 написав: UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.
А в вас зараз кешем полтосик є?
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UA
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