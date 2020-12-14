Если я как давний участник дам ссылку на олх, это нарушение правил?
Если что, можно писать в личку.
Завтра подыму обьявление на олх за 140 гривен. Если никто не найдутся, то предложу риэлторам.
Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 лют, 2024 22:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Если я как давний участник дам ссылку на олх, это нарушение правил?
Если что, можно писать в личку.
Завтра подыму обьявление на олх за 140 гривен. Если никто не найдутся, то предложу риэлторам.
Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.
Зараз переглядають цей форум: akurt і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|