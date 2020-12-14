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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11618116191162011621>
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 22:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Если я как давний участник дам ссылку на олх, это нарушение правил?

Если что, можно писать в личку.
Завтра подыму обьявление на олх за 140 гривен. Если никто не найдутся, то предложу риэлторам.

Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:23

  Voistov написав:Вести с полей/филосовское мини эссе о риелторах.

Возможно некоторые читатели форума помнят, что я купил 2.5 месяцев назад 2к квартиру на Борщаговке.
Соответсвенно освободилась моя однокомнатная на 44м на Урловской.
Надо сдавать. Начал с сообщения в чате дома. Вроде через два дня по сарафанной почте связались. Договорились о просмотре через два дня. Через два дня написал в телеге и потенциальный арендатор слился - нашел другой вариант. Слился некрасиво, девушка, просто сообщения в телеге были помарканы как непрочитанные. Запостил объявление на олх, указал что без комиссии, владелец. Связалось двое, первая слилась, я не смог показать сразу, а только через два дня, вот опять же не соизволила перезвонить, что нашла другой вариант. Хотя договорились. Второй арендатор для себя так это вообще, оказывается хотел у меня снять для субаренды посуточно, еще и реально рассчитывал, что его предложение будет интересно. Параллельно контактировали риэлторы, есть желающий клиент. Посылал, говорил, если не смогу сдать то обращусь к вам. На олх писали, что ну сдадите конечно, но предлагал один отдать 2000 с коимисиионных. Отредактировал вчера добавил больше инфы, но прямые арендаторы не звонят.

Пошукайте через пошук свою квартиру. Подивіться на лун та дім ріа.
Там вже 20-30 клонів вашої об'яви від рил.
Недосвідченому орендатору складно знайти власника квартири в тумані рилівських копій об'яви.
Ось Наприклад
Ви давали дозвіл на копіювання своєї об'яви?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... UyUbo.html
Востаннє редагувалось UA в Чет 29 лют, 2024 00:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:25

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:Если я как давний участник дам ссылку на олх, это нарушение правил?

Если что, можно писать в личку.
Завтра подыму обьявление на олх за 140 гривен. Если никто не найдутся, то предложу риэлторам.

Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.
Ніякого тут порушення немає, пишіть на здоров'я
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:34

  UA написав:Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)

Аж цікаво, що це за людина. Де такі люди беруть гроші?
Прямо зараз з таким же описом. Але з більшою квадратурою і меншою ціною:
2к 51 метр - 44,5к. комісія 5%, ТОРГ
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11222726/utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=1018146979
1к 44 метри - 37к, комісія 2%
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11164951/?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=923848467
2к 50 мерів - 45к, 0 комісія
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11217909/utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=1006400429
1к 44 метри 45к, коміс 0. Будинок АППС Люкс 2004 року, ще й стан непоганий, ремонт нульових і вікна нові
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11225950/?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=1020351293
Востаннє редагувалось dr_bastm в Чет 29 лют, 2024 00:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov ви не можете здати квартиру через високий поверх.
Ціна більш ніж адекватна.
Едине, замініть ті фотообої на робочій зоні кухні і опис в 2 рази коротше.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:38

  dr_bastm написав:
  UA написав:Світ реальних угод
Троещина (середина)
Будинок 80х років з вбитим під'їздом.
Советскій стан (7-9 самоскидів будівельного сміття)
42 метри, середній поверх
Покупець з податками, нотаріусом рилом віддав 45 650 доларів (купюрами нового зразка)

Аж цікаво, що це за людина. Де такі люди беруть гроші?
Прямо зараз з таки же описом. Але більшою квадратурою і меншою ціною:
2к 51 метр - 44,5к. комісія 5%, ТОРГ
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11222726/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=1018146979
1к 44 метри - 37к, комісія 2%
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11164951/?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=923848467
2к 50 мерів - 45к, 0 комісія
[url]https://rieltor.ua/flats-sale/view/11217909/?utm_campaign=external_rank_99&utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=1006400429
[/url]
1к 44 метри 45к, коміс 0. Будинок АППС Люкс 2004 року, ще й стан непоганий, ремонт нульових і вікна нові
https://rieltor.ua/flats-sale/view/11225950/?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=1020351293

Ви дзвонили?
На перегляд ходили?
Документи перевіряли?
Ринок нерухомості це не інтернет магазин розетка.
Востаннє редагувалось UA в Чет 29 лют, 2024 00:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov і речі всі вберіть перед фотографуванням.
І взагалі до фото віднесіться більш уважно.
Зараз молодь візуали.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:51

  Faceless написав:
Voistov написав:Если я как давний участник дам ссылку на олх, это нарушение правил?

Если что, можно писать в личку.
Завтра подыму обьявление на олх за 140 гривен. Если никто не найдутся, то предложу риэлторам.

Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.
Ніякого тут порушення немає, пишіть на здоров'я


Если так, то:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/1k-k ... ro_listing
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 00:53

  UA написав:Voistov ви не можете здати квартиру через високий поверх.
Ціна більш ніж адекватна.
Едине, замініть ті фотообої на робочій зоні кухні і опис в 2 рази коротше.


Не совсем понял вас…
На рабочей зоне кухни скинали пластины…
За вообще-то не очень маленькие деньги.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Еще наверное проблема, что я человек который жил в трех сьемных квартирах. Одну снимал с другом, он все организовал. Две других искал сам. Побывал в своей жизни сьемщиком, потому не могу (пока) относить жестко к потенциальным арендодателям, несмотря на некрасивое поведение двух потенциальных кандидатов. Или мороз, или не изменение в договоренности.
Voistov
 
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