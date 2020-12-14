Voistov написав:

Вести с полей/филосовское мини эссе о риелторах.Возможно некоторые читатели форума помнят, что я купил 2.5 месяцев назад 2к квартиру на Борщаговке.Соответсвенно освободилась моя однокомнатная на 44м на Урловской.Надо сдавать. Начал с сообщения в чате дома. Вроде через два дня по сарафанной почте связались. Договорились о просмотре через два дня. Через два дня написал в телеге и потенциальный арендатор слился - нашел другой вариант. Слился некрасиво, девушка, просто сообщения в телеге были помарканы как непрочитанные. Запостил объявление на олх, указал что без комиссии, владелец. Связалось двое, первая слилась, я не смог показать сразу, а только через два дня, вот опять же не соизволила перезвонить, что нашла другой вариант. Хотя договорились. Второй арендатор для себя так это вообще, оказывается хотел у меня снять для субаренды посуточно, еще и реально рассчитывал, что его предложение будет интересно. Параллельно контактировали риэлторы, есть желающий клиент. Посылал, говорил, если не смогу сдать то обращусь к вам. На олх писали, что ну сдадите конечно, но предлагал один отдать 2000 с коимисиионных. Отредактировал вчера добавил больше инфы, но прямые арендаторы не звонят.