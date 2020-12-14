Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Ви дзвонили? На перегляд ходили? Документи перевіряли? Ринок нерухомості це не інтернет магазин розетка.
Саме тому додав декілька оголошень. Їх навіть більше. Тому якщо не всі, то більша частина правда. А ось одна квартира, про яку кажете, продана по оверпрайсу може бути брехнею, або куплена людиною яка мало в цьому розбирається. І тому ніякої статистичної користі не несе
Voistov написав:Вести с полей/филосовское мини эссе о риелторах.
Возможно некоторые читатели форума помнят, что я купил 2.5 месяцев назад 2к квартиру на Борщаговке. Соответсвенно освободилась моя однокомнатная на 44м на Урловской. Надо сдавать. Начал с сообщения в чате дома. Вроде через два дня по сарафанной почте связались. Договорились о просмотре через два дня. Через два дня написал в телеге и потенциальный арендатор слился - нашел другой вариант. Слился некрасиво, девушка, просто сообщения в телеге были помарканы как непрочитанные. Запостил объявление на олх, указал что без комиссии, владелец. Связалось двое, первая слилась, я не смог показать сразу, а только через два дня, вот опять же не соизволила перезвонить, что нашла другой вариант. Хотя договорились. Второй арендатор для себя так это вообще, оказывается хотел у меня снять для субаренды посуточно, еще и реально рассчитывал, что его предложение будет интересно. Параллельно контактировали риэлторы, есть желающий клиент. Посылал, говорил, если не смогу сдать то обращусь к вам. На олх писали, что ну сдадите конечно, но предлагал один отдать 2000 с коимисиионных. Отредактировал вчера добавил больше инфы, но прямые арендаторы не звонят.
Пошукайте через пошук свою квартиру. Подивіться на лун та дім ріа. Там вже 20-30 клонів вашої об'яви від рил. Недосвідченому орендатору складно знайти власника квартири в тумані рилівських копій об'яви. Ось Наприклад Ви давали дозвіл на копіювання своєї об'яви? https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... UyUbo.html
Хм, а где я должен был давать, соглашаться? Конечно не хотел бы