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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11618116191162011621
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жена говорит, давай карусели очереди кастинги. Я пока не могу.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:11

  UA написав:Ви дзвонили?
На перегляд ходили?
Документи перевіряли?
Ринок нерухомості це не інтернет магазин розетка.

Саме тому додав декілька оголошень. Їх навіть більше. Тому якщо не всі, то більша частина правда.
А ось одна квартира, про яку кажете, продана по оверпрайсу може бути брехнею, або куплена людиною яка мало в цьому розбирається. І тому ніякої статистичної користі не несе
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 01:15

  UA написав:
  Voistov написав:Вести с полей/филосовское мини эссе о риелторах.

Возможно некоторые читатели форума помнят, что я купил 2.5 месяцев назад 2к квартиру на Борщаговке.
Соответсвенно освободилась моя однокомнатная на 44м на Урловской.
Надо сдавать. Начал с сообщения в чате дома. Вроде через два дня по сарафанной почте связались. Договорились о просмотре через два дня. Через два дня написал в телеге и потенциальный арендатор слился - нашел другой вариант. Слился некрасиво, девушка, просто сообщения в телеге были помарканы как непрочитанные. Запостил объявление на олх, указал что без комиссии, владелец. Связалось двое, первая слилась, я не смог показать сразу, а только через два дня, вот опять же не соизволила перезвонить, что нашла другой вариант. Хотя договорились. Второй арендатор для себя так это вообще, оказывается хотел у меня снять для субаренды посуточно, еще и реально рассчитывал, что его предложение будет интересно. Параллельно контактировали риэлторы, есть желающий клиент. Посылал, говорил, если не смогу сдать то обращусь к вам. На олх писали, что ну сдадите конечно, но предлагал один отдать 2000 с коимисиионных. Отредактировал вчера добавил больше инфы, но прямые арендаторы не звонят.

Пошукайте через пошук свою квартиру. Подивіться на лун та дім ріа.
Там вже 20-30 клонів вашої об'яви від рил.
Недосвідченому орендатору складно знайти власника квартири в тумані рилівських копій об'яви.
Ось Наприклад
Ви давали дозвіл на копіювання своєї об'яви?
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/sdam-1- ... UyUbo.html


Хм, а где я должен был давать, соглашаться?
Конечно не хотел бы
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 07:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Voistov написав:Сдаю за 12 тыс. 44.3м, вся техника включая посудомойку.


судя из фото там только одно спальное место и то милипиздрическое.
непрактично и не интересно для нормальной пары.
в кухню видимо денег вбухано? но зачем? - в АТБ и пузатой хате есть уже готовая еда.
кстати во сколько ремонт обошёлся?
стол для студентки в углу остался, а студентам не сдаёте - не порядок
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 07:16

  UA написав:Voistov ви не можете здати квартиру через високий поверх.
Ціна більш ніж адекватна.
Едине, замініть ті фотообої на робочій зоні кухні і опис в 2 рази коротше.

Не треба нічого міняти!
Не для британської королеви!
Frant
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  #<1 ... 11618116191162011621
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