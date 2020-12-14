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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11619116201162111622
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02

  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

На Троєщині? Якщо він збирається там жити то школи непотрібні - краще секція з карате чи боксу)
Зараз майже всі садки і школи напівпусті
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.

А в вас зараз кешем полтосик є? :D

В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.

За вашу квіточку, я пропонував трішки більше. Що такі скрутні часи на чужині настали, що ви готові квіточку за 500 баксів скинути? :D
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