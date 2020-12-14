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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02
UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
На Троєщині? Якщо він збирається там жити то школи непотрібні - краще секція з карате чи боксу)
Зараз майже всі садки і школи напівпусті
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Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.
А в вас зараз кешем полтосик є?
В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 13:47
airmax78 написав:
В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.
За вашу квіточку, я пропонував трішки більше. Що такі скрутні часи на чужині настали, що ви готові квіточку за 500 баксів скинути?
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