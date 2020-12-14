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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02
UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
На Троєщині? Якщо він збирається там жити то школи непотрібні - краще секція з карате чи боксу)
Зараз майже всі садки і школи напівпусті
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Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.
Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.
А в вас зараз кешем полтосик є?
В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.
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Додано: Чет 29 лют, 2024 13:47
airmax78 написав:
В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.
За вашу квіточку, я пропонував трішки більше. Що такі скрутні часи на чужині настали, що ви готові квіточку за 500 баксів скинути?
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Додано: Чет 29 лют, 2024 14:44
reus написав: airmax78 написав:
В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.
За вашу квіточку, я пропонував трішки більше. Що такі скрутні часи на чужині настали, що ви готові квіточку за 500 баксів скинути?
Реус, ну як можна купувати інструмент не розуміючи як він працює? 500 баксів неабиякі гроші, але й вони на дорозі не валяються. Проте я чесний, тому коли наближатиметься дата експірації опціону - я дам вам знати заздалегідь.
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