На Троєщині? Якщо він збирається там жити то школи непотрібні - краще секція з карате чи боксу)
Зараз майже всі садки і школи напівпусті
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02
Додано: Чет 29 лют, 2024 13:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 29 лют, 2024 14:44
Реус, ну як можна купувати інструмент не розуміючи як він працює? 500 баксів неабиякі гроші, але й вони на дорозі не валяються. Проте я чесний, тому коли наближатиметься дата експірації опціону - я дам вам знати заздалегідь.
Додано: Чет 29 лют, 2024 17:22
Додано: Чет 29 лют, 2024 17:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вести с полей, был только один единственный звонок напрямую, остальное звонят риелторы. На рекламу было потрачено 750 гривен.на сайте риелтор невозможно пожаловаться на левое объявление от рыла.
Додано: Чет 29 лют, 2024 18:19
Представитель (пенсионерка на доплатах от рыл) звонила мне первой с самого утра в 8:30, при условии что объявление давалось вечером прошлого дня в 22:00, дальше скопировать любому рылу Ваше объявление вообще не представляет сложностей. Объявление на олх по моим наблюдениям особо активно первую неделю, потом уходит в не первый-второй лист поиска. Преимущество очень условное в современном мире. Первую неделю вас найдут и так, даже при клонах.
Додано: Чет 29 лют, 2024 18:34
Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?
и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
Додано: Чет 29 лют, 2024 18:44
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
1) сам факт того, що ви спілкуєтесь з рилами, навіть просто відповідаючи «так» на кожну фразу, коли вони вам по телефону читають ваше же оголошення - є фактичним підтвердженням вашої готовності співпрацювати з посередниками
2) також ваша ствердна відповідь на їх звичні питання в кінці розмови «чи можу я пропонувати вашу квартиру своїм клієнтам?», або «так я беру вашу квартиру в роботу?» трактується ними як ваша згода на те, що вони опублікують вашу обʼяву з вашими фотками від себе
їх коронний аргумент «так вам що, завадить, якщо ваш обʼєкт буде рекламувати ще хтось» - стовідсоткова брехня, рекламуватись вони завдяки вашій інтелектуальній власністі будуть самі, бо всім хто їм зателефонує по вашій квартирі вони обовʼязково будуть пропонувати інші варіанти
тому й нема жодного приводу платити їм з боку власників, якщо не криві руки і вони в змозі зробити фото-відео та написати привабливу обʼяву та поспілкуватись по телефону з претендентами - сенсу їх наймати не бачу
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