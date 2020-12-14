Додано: Чет 29 лют, 2024 18:44

Voistov написав: Хм, а где я должен был давать, соглашаться?

Конечно не хотел бы

1) сам факт того, що ви спілкуєтесь з рилами, навіть просто відповідаючи «так» на кожну фразу, коли вони вам по телефону читають ваше же оголошення - є фактичним підтвердженням вашої готовності співпрацювати з посередниками2) також ваша ствердна відповідь на їх звичні питання в кінці розмови «чи можу я пропонувати вашу квартиру своїм клієнтам?», або «так я беру вашу квартиру в роботу?» трактується ними як ваша згода на те, що вони опублікують вашу обʼяву з вашими фотками від себеїх коронний аргумент «так вам що, завадить, якщо ваш обʼєкт буде рекламувати ще хтось» - стовідсоткова брехня, рекламуватись вони завдяки вашій інтелектуальній власністі будуть самі, бо всім хто їм зателефонує по вашій квартирі вони обовʼязково будуть пропонувати інші варіантитому й нема жодного приводу платити їм з боку власників, якщо не криві руки і вони в змозі зробити фото-відео та написати привабливу обʼяву та поспілкуватись по телефону з претендентами - сенсу їх наймати не бачузи:мої знайомі ріелторки, з якими я давно спілкуюсь кожна ведуть по декілька квартир і комерцій, вирішуючі повністю всі питання, чиї власникі за кордоном, або воюють - так тут питань нема за що вони свою комісію отримують, мова виключно про рекет по навʼязуванню послуг