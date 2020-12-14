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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11620116211162211623>
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02

  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

На Троєщині? Якщо він збирається там жити то школи непотрібні - краще секція з карате чи боксу)
Зараз майже всі садки і школи напівпусті
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:02

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Покупець чомусь орієнтувався на наявність поряд дитячих садків та шкіл.

Шкода покупця. Скоріше за все таких грошей в нього більше ніколи не буде.

А в вас зараз кешем полтосик є? :D

В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 13:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.

За вашу квіточку, я пропонував трішки більше. Що такі скрутні часи на чужині настали, що ви готові квіточку за 500 баксів скинути? :D
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 14:44

  reus написав:
  airmax78 написав:В мене тільки ті 500 баксів, що мені Реус заплатив за кол опціон на квітку.

За вашу квіточку, я пропонував трішки більше. Що такі скрутні часи на чужині настали, що ви готові квіточку за 500 баксів скинути? :D

Реус, ну як можна купувати інструмент не розуміючи як він працює? 500 баксів неабиякі гроші, але й вони на дорозі не валяються. Проте я чесний, тому коли наближатиметься дата експірації опціону - я дам вам знати заздалегідь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 17:22

  stm написав:
И почему не работать с риелтором? Пол аренды оплатит арендатор, а они его приведут.

Тому щр цю обяву скопіюють всі рили міста.
Обява від власника загубиться
Конкуретну перевагу Без коміссії буде втрачено.
Рили все одно скопіюють, але в меньших маштабах.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 17:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вести с полей, был только один единственный звонок напрямую, остальное звонят риелторы. На рекламу было потрачено 750 гривен.на сайте риелтор невозможно пожаловаться на левое объявление от рыла.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:19

  UA написав:
  stm написав:
И почему не работать с риелтором? Пол аренды оплатит арендатор, а они его приведут.

Тому щр цю обяву скопіюють всі рили міста.
Обява від власника загубиться
Конкуретну перевагу Без коміссії буде втрачено.
Рили все одно скопіюють, але в меньших маштабах.

Представитель (пенсионерка на доплатах от рыл) звонила мне первой с самого утра в 8:30, при условии что объявление давалось вечером прошлого дня в 22:00, дальше скопировать любому рылу Ваше объявление вообще не представляет сложностей. Объявление на олх по моим наблюдениям особо активно первую неделю, потом уходит в не первый-второй лист поиска. Преимущество очень условное в современном мире. Первую неделю вас найдут и так, даже при клонах.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:34

Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?

и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:44

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:Хм, а где я должен был давать, соглашаться?
Конечно не хотел бы


1) сам факт того, що ви спілкуєтесь з рилами, навіть просто відповідаючи «так» на кожну фразу, коли вони вам по телефону читають ваше же оголошення - є фактичним підтвердженням вашої готовності співпрацювати з посередниками
2) також ваша ствердна відповідь на їх звичні питання в кінці розмови «чи можу я пропонувати вашу квартиру своїм клієнтам?», або «так я беру вашу квартиру в роботу?» трактується ними як ваша згода на те, що вони опублікують вашу обʼяву з вашими фотками від себе

їх коронний аргумент «так вам що, завадить, якщо ваш обʼєкт буде рекламувати ще хтось» - стовідсоткова брехня, рекламуватись вони завдяки вашій інтелектуальній власністі будуть самі, бо всім хто їм зателефонує по вашій квартирі вони обовʼязково будуть пропонувати інші варіанти

тому й нема жодного приводу платити їм з боку власників, якщо не криві руки і вони в змозі зробити фото-відео та написати привабливу обʼяву та поспілкуватись по телефону з претендентами - сенсу їх наймати не бачу

зи:
мої знайомі ріелторки, з якими я давно спілкуюсь кожна ведуть по декілька квартир і комерцій, вирішуючі повністю всі питання, чиї власникі за кордоном, або воюють - так тут питань нема за що вони свою комісію отримують, мова виключно про рекет по навʼязуванню послуг
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лют, 2024 18:48, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:48

  Прохожий написав:Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?

и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...

Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.
reus
 
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