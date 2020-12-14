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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 18:55
reus написав: Прохожий написав:
Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?
и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.
мэйби
но Я говорю про факт на сейчас
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:00
Прохожий написав: reus написав: Прохожий написав:
Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?
и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.
мэйби
но Я говорю про факт на сейчас
Все можливо. Мій знайомий у 2008 році купив 1к хрущ за 100 кує, навіть кредит взяв. Мої аргументи проти, нажаль не діяли.
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reus
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:05
UA написав: stm написав:
И почему не работать с риелтором? Пол аренды оплатит арендатор, а они его приведут.
Тому щр цю обяву скопіюють всі рили міста.
Обява від власника загубиться
Конкуретну перевагу Без коміссії буде втрачено.
Рили все одно скопіюють, але в меньших маштабах.
На олх ви можете подати об'яву від себе.
Надрукувати фотошопом свій номер телефону на кожному фото, щоб без вашого дозволу рили не друкували
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:35
reus написав:
Все можливо. Мій знайомий у 2008 році
Я просто озвучил факт)
или вы где-то увидели мои оценочные суждения по этой сделке?
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:48
Voistov написав:
Вести с полей, был только один единственный звонок напрямую, остальное звонят риелторы. На рекламу было потрачено 750 гривен.на сайте риелтор невозможно пожаловаться на левое объявление от рыла.
Наші люди просто ліниві - на мої обʼяви всі приходили з ріелторами - більшості ліньки прошерстити сайти оголошень - при цьому обʼяви не дублювалися)
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:50
Прохожий написав:
Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?
и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
Де кіт з лампою?) щось у вас все під ремонт)
Ремонт тягне на половину вартості квартири - тож дешевше купити новобудову - тому не триндіть)
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