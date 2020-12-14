RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11620116211162211623
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 18:55

  reus написав:
  Прохожий написав:Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?

и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...

Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.

мэйби
но Я говорю про факт на сейчас
Прохожий
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:00

  Прохожий написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?

и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...

Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.

мэйби
но Я говорю про факт на сейчас

Все можливо. Мій знайомий у 2008 році купив 1к хрущ за 100 кує, навіть кредит взяв. Мої аргументи проти, нажаль не діяли.
reus
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 21.03.12
Подякував: 427 раз.
Подякували: 1489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:05

  UA написав:
  stm написав:
И почему не работать с риелтором? Пол аренды оплатит арендатор, а они его приведут.

Тому щр цю обяву скопіюють всі рили міста.
Обява від власника загубиться
Конкуретну перевагу Без коміссії буде втрачено.
Рили все одно скопіюють, але в меньших маштабах.

На олх ви можете подати об'яву від себе.
Надрукувати фотошопом свій номер телефону на кожному фото, щоб без вашого дозволу рили не друкували
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23718
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Все можливо. Мій знайомий у 2008 році

Я просто озвучил факт)
или вы где-то увидели мои оценочные суждения по этой сделке?
Прохожий
 
Повідомлень: 13450
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:48

  Voistov написав:Вести с полей, был только один единственный звонок напрямую, остальное звонят риелторы. На рекламу было потрачено 750 гривен.на сайте риелтор невозможно пожаловаться на левое объявление от рыла.

Наші люди просто ліниві - на мої обʼяви всі приходили з ріелторами - більшості ліньки прошерстити сайти оголошень - при цьому обʼяви не дублювалися)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 19:50

  Прохожий написав:Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?

и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...

Де кіт з лампою?) щось у вас все під ремонт)
Ремонт тягне на половину вартості квартири - тож дешевше купити новобудову - тому не триндіть)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1183
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11620116211162211623
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16480754
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429085
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28778
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5825)
29.02.2024 20:10
ПУМБ (5046)
29.02.2024 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.