Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Voistov написав:Вести с полей, был только один единственный звонок напрямую, остальное звонят риелторы. На рекламу было потрачено 750 гривен.на сайте риелтор невозможно пожаловаться на левое объявление от рыла.
Наші люди просто ліниві - на мої обʼяви всі приходили з ріелторами - більшості ліньки прошерстити сайти оголошень - при цьому обʼяви не дублювалися)
зверніть увагу - там все правильно зроблено, тт генерує перегляди, переливає трафік на інсту та ютубчик, геолокації, контакти, теги - людина професійно підходить до питання та й знято більш-менш
не спец в житловій, ви ж знаєте) але чомусь переконаний, що сінергія фільтра в пошуку «без комісії», та якісно знятого рекламного відеоконтенту може бути вагомою конкурентною перевагою для свідомих сучасних орендарів і візуальне відчуття тут відпрацьовує набагато краще імхо
зи: зараз багато роликів такого типу є фейками-заманухами з заниженою орендою задля заманювання лошків в тг канали, але тут якраз все чесно
Востаннє редагувалось kingkongovets в Чет 29 лют, 2024 20:50, всього редагувалось 2 разів.