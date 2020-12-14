Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 18:55
reus написав: Прохожий написав:
Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?
и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.
мэйби
но Я говорю про факт на сейчас
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:00
Прохожий написав: reus написав: Прохожий написав:
Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?
и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.
мэйби
но Я говорю про факт на сейчас
Все можливо. Мій знайомий у 2008 році купив 1к хрущ за 100 кує, навіть кредит взяв. Мої аргументи проти, нажаль не діяли.
reus
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:05
UA написав: stm написав:
И почему не работать с риелтором? Пол аренды оплатит арендатор, а они его приведут.
Тому щр цю обяву скопіюють всі рили міста.
Обява від власника загубиться
Конкуретну перевагу Без коміссії буде втрачено.
Рили все одно скопіюють, але в меньших маштабах.
На олх ви можете подати об'яву від себе.
Надрукувати фотошопом свій номер телефону на кожному фото, щоб без вашого дозволу рили не друкували
Frant
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:35
reus написав:
Все можливо. Мій знайомий у 2008 році
Я просто озвучил факт)
или вы где-то увидели мои оценочные суждения по этой сделке?
Прохожий
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:48
Voistov написав:
Вести с полей, был только один единственный звонок напрямую, остальное звонят риелторы. На рекламу было потрачено 750 гривен.на сайте риелтор невозможно пожаловаться на левое объявление от рыла.
Наші люди просто ліниві - на мої обʼяви всі приходили з ріелторами - більшості ліньки прошерстити сайти оголошень - при цьому обʼяви не дублювалися)
cherchiltank
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Додано: Чет 29 лют, 2024 19:50
Прохожий написав:
Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?
и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...
Де кіт з лампою?) щось у вас все під ремонт)
Ремонт тягне на половину вартості квартири - тож дешевше купити новобудову - тому не триндіть)
cherchiltank
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:22
UA написав:Voistov і речі всі вберіть перед фотографуванням. І взагалі до фото віднесіться більш уважно. Зараз молодь візуали.
«отак треба робить»(с)
https://vm.tiktok.com/ZMMLX2C8c/
зверніть увагу - там все правильно зроблено, тт генерує перегляди, переливає трафік на інсту та ютубчик, геолокації, контакти, теги - людина професійно підходить до питання
та й знято більш-менш
не спец в житловій, ви ж знаєте) але чомусь переконаний, що сінергія фільтра в пошуку «без комісії», та якісно знятого рекламного відеоконтенту може бути вагомою конкурентною перевагою для свідомих сучасних орендарів і візуальне відчуття тут відпрацьовує набагато краще
імхо
зи:
зараз багато роликів такого типу є фейками-заманухами з заниженою орендою задля заманювання лошків в тг канали, але тут якраз все чесно
Востаннє редагувалось
kingkongovets
в Чет 29 лют, 2024 20:50, всього редагувалось 2 разів.
kingkongovets
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Додано: Чет 29 лют, 2024 20:48
Прохожий написав: reus написав:
Все можливо. Мій знайомий у 2008 році
Я просто озвучил факт)
или вы где-то увидели мои оценочные суждения по этой сделке?
Я про те, що на мій погляд, зараз купувати за таку ціну не на часі.
reus
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Додано: Чет 29 лют, 2024 22:35
Voistov написав:
Жена говорит, давай карусели очереди кастинги
причем, сначала они так говорят про квартиру,
потом - про секс
flysoulfly
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Додано: Чет 29 лют, 2024 22:47
UA написав: Voistov написав:
Не совсем понял вас…
На рабочей зоне кухни скинали пластины…
За вообще-то не очень маленькие деньги.
Це не інстаграмно.
Вийшло з моди.
Все що куплено за немалі гроші це влет. Хіба що німецькі змішувачі мають сенс.
І район на дарницький поміняйте.
На Печерський?
Frant
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