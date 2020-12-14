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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11621116221162311624
Повідомлення Додано: Чет 29 лют, 2024 22:50

  Frant написав:
  UA написав:
І район на дарницький поміняйте.

На Печерський?
а шо- нет? :D "в пешей доступности"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 00:14

  reus написав:
  Прохожий написав:Модераторы, может несколько страниц оффтопа переместить в тематическую ветку?

и из рубрика "вести с полей"
продана 2к панель 42м2 на Гонгадзе напротив Фортеци, брутто покупан заплатил 51куе
в принципе по большому счету квартира под капремонт
вот такой он дешевей...

Як тільки гривня девальвує, ми побачимо реальну ціну такої квартири.

2к в столиці за доковідних 40куе, це скільки в доларах 2008, якщо врахувати інфляцію? це дорого?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 00:16

  kingkongovets написав:
UA написав:Voistov і речі всі вберіть перед фотографуванням.
І взагалі до фото віднесіться більш уважно.
Зараз молодь візуали.
«отак треба робить»(с)

https://vm.tiktok.com/ZMMLX2C8c/

зверніть увагу - там все правильно зроблено,

в очах від того відео рябить - так не треба робить
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 00:43

  reus написав:
  Прохожий написав:
  reus написав:Все можливо. Мій знайомий у 2008 році

Я просто озвучил факт)
или вы где-то увидели мои оценочные суждения по этой сделке?

Я про те, що на мій погляд, зараз купувати за таку ціну не на часі.

У меня кум - "технадзор", второе высшее, первое как и у Бетона - шото типа шахтостроя, путепроводы тоже строил(на Интерпайпе-Днепростали), так он летом после возлияний в фазе, когда от синьки тянет на попиз...еть, но ещё работают и мозги, и собственно речевой аппарат, на пальцах мне изложил что минимум цены метра монолита новостроя у нас сейчас(август 23) это 800 долларов, причём в поле на отшибе он и дороже может выйти, так как надо будет откуда то тянуть коммуникации. И цены 2015-16годов, когда у нас в центре Дельмар по 700(17500грн) строил бомж-бизнескласс в виде неохрущей, а на периферии кум сам строил такое, но пониже, по 15400 где-то, больше не повторится. Так это Днепр, а не Киев. Цен на панель и делают ли её сейчас у нас на каком то заводе ЖБИ не с потолками 2,50 и кухней в 6 метров - не сообщил. Так что никакого нового строительства на моменте по 25-30/кгрн/метр в Киеве и прилегающих не будет, а учитывая скромные метражи совкостроя и итоговую цену обьекта "до полтоса" в целом понятны покупки людей, особенно с периферии, таких устаревших клоповников под капремонт по этому прайсу.
Какие цены сейчас сформировались в Харькове, Запоре, да наконец в Мелитополе и Бердянске, в отдалённых спальниках с выездом почти половины населения из города и линией фронта в часе езды машиной???
барабашов
 
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