Додано: П'ят 01 бер, 2024 00:43

reus написав: Прохожий написав: reus написав: Все можливо. Мій знайомий у 2008 році Все можливо. Мій знайомий у 2008 році

Я просто озвучил факт)

или вы где-то увидели мои оценочные суждения по этой сделке? Я просто озвучил факт)или вы где-то увидели мои оценочные суждения по этой сделке?

Я про те, що на мій погляд, зараз купувати за таку ціну не на часі. Я про те, що на мій погляд, зараз купувати за таку ціну не на часі.

У меня кум - "технадзор", второе высшее, первое как и у Бетона - шото типа шахтостроя, путепроводы тоже строил(на Интерпайпе-Днепростали), так он летом после возлияний в фазе, когда от синьки тянет на попиз...еть, но ещё работают и мозги, и собственно речевой аппарат, на пальцах мне изложил что минимум цены метра монолита новостроя у нас сейчас(август 23) это 800 долларов, причём в поле на отшибе он и дороже может выйти, так как надо будет откуда то тянуть коммуникации. И цены 2015-16годов, когда у нас в центре Дельмар по 700(17500грн) строил бомж-бизнескласс в виде неохрущей, а на периферии кум сам строил такое, но пониже, по 15400 где-то, больше не повторится. Так это Днепр, а не Киев. Цен на панель и делают ли её сейчас у нас на каком то заводе ЖБИ не с потолками 2,50 и кухней в 6 метров - не сообщил. Так что никакого нового строительства на моменте по 25-30/кгрн/метр в Киеве и прилегающих не будет, а учитывая скромные метражи совкостроя и итоговую цену обьекта "до полтоса" в целом понятны покупки людей, особенно с периферии, таких устаревших клоповников под капремонт по этому прайсу.Какие цены сейчас сформировались в Харькове, Запоре, да наконец в Мелитополе и Бердянске, в отдалённых спальниках с выездом почти половины населения из города и линией фронта в часе езды машиной???