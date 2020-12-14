а шо- нет? "в пешей доступности"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 лют, 2024 22:50
Додано: П'ят 01 бер, 2024 00:14
2к в столиці за доковідних 40куе, це скільки в доларах 2008, якщо врахувати інфляцію? це дорого?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 00:16
в очах від того відео рябить - так не треба робить
Додано: П'ят 01 бер, 2024 00:43
У меня кум - "технадзор", второе высшее, первое как и у Бетона - шото типа шахтостроя, путепроводы тоже строил(на Интерпайпе-Днепростали), так он летом после возлияний в фазе, когда от синьки тянет на попиз...еть, но ещё работают и мозги, и собственно речевой аппарат, на пальцах мне изложил что минимум цены метра монолита новостроя у нас сейчас(август 23) это 800 долларов, причём в поле на отшибе он и дороже может выйти, так как надо будет откуда то тянуть коммуникации. И цены 2015-16годов, когда у нас в центре Дельмар по 700(17500грн) строил бомж-бизнескласс в виде неохрущей, а на периферии кум сам строил такое, но пониже, по 15400 где-то, больше не повторится. Так это Днепр, а не Киев. Цен на панель и делают ли её сейчас у нас на каком то заводе ЖБИ не с потолками 2,50 и кухней в 6 метров - не сообщил. Так что никакого нового строительства на моменте по 25-30/кгрн/метр в Киеве и прилегающих не будет, а учитывая скромные метражи совкостроя и итоговую цену обьекта "до полтоса" в целом понятны покупки людей, особенно с периферии, таких устаревших клоповников под капремонт по этому прайсу.
Какие цены сейчас сформировались в Харькове, Запоре, да наконец в Мелитополе и Бердянске, в отдалённых спальниках с выездом почти половины населения из города и линией фронта в часе езды машиной???
Додано: П'ят 01 бер, 2024 01:05
барабашов
Я вже наводив приклади і навіть посилання що 100 кв. м. в Дубліну можна було придбати дешевше, чим приблизно подібне в Києві. І це коли йде повномасштабна війна і ризики зашалюють і ми повністю залежним від Донатів заходу. Так мене закидали тапками, що Дублін - це дупа Європи Коли мій знайомий купив хрущ в Києві в 2008 році за 100 кує на нього теж не діяли аргументи, що не може в Києві хрущ коштувати дорожче, чим у Берліні пристойне житло, але він мене послав подалі і взяв кредит
Додано: П'ят 01 бер, 2024 01:08
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