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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11622116231162411625
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:06

  барабашов написав:Я помню тот полусарай(типа как Бетон выкладывал в ветке про колбасоэмиграцию: что за ужас по полляма продают в Канаде) с бэкярдом в сотку макс по трёшке с гаком за метр(в $), явно не из кирпича(но ремонт внешне норм) и в стране, куда на авто ехать проблематично(впрочем как и в Сингапур или Сидней, и даже в Стокгольм с Осло)
Вы сравнивали это с Тетрисом и Чикагой, а не с сараями скажем в районе Оболони или Броваров, при том что средний гражданин у нас, что покупает новострой 3-4К в Киеве, зарабатывает на уровне такого же среднего гражданина в Дублине, покупающего этот сарай в ипотеку на 30 лет(и это не кассир или полотёр ни там,ни у нас), не 10куе ежемесячно понятно, но и не среднемедианные 25-30кгрн.
Риски войны понятны, но как разрушен Киев за 2 года? Есть ли риск ему превратиться в Марик и Авдеевку? Сколько народу, которому по карману купить панель здесь и просрать этот полтос за год ТАМ, в ЕС, останется жить именно в столице, а не в райцентрах, при допустим свале ещё миллионов пяти на запад в поиске масла на бутере потолще???
Варианты что в Украине останется жить максимум 15млн я не рассматриваю, мы не пустыня и не жёсткая климатическая зона как Канада и расейские регионы наших широт в Сибири.

Барабашка, це треба викласти в еміграційній гілці, нехай там попустяться)))
В цілому погоджуюсь.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 09:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:в очах від того відео рябить - так не треба робить


я навіть не про це конкретне відео, їх там до речі багато - і в тт, і в інсті, і в ютубі - я про підхід власника до реклами своєї нерухомості

ось саме так і треба зараз це робити, бо зняті на ширік відфотошоплені фоточки на олх, які радісно тирять рили - це вже вчорашній день
kingkongovets
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