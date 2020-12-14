барабашов написав:

Я помню тот полусарай(типа как Бетон выкладывал в ветке про колбасоэмиграцию: что за ужас по полляма продают в Канаде) с бэкярдом в сотку макс по трёшке с гаком за метр(в $), явно не из кирпича(но ремонт внешне норм) и в стране, куда на авто ехать проблематично(впрочем как и в Сингапур или Сидней, и даже в Стокгольм с Осло), а не с сараями скажем в районе Оболони или Броваров, при том что средний гражданин у нас, что покупает новострой 3-4К в Киеве, зарабатывает на уровне такого же среднего гражданина в Дублине, покупающего этот сарай в ипотеку на 30 лет(и это не кассир или полотёр ни там,ни у нас), не 10куе ежемесячно понятно, но и не среднемедианные 25-30кгрн.Риски войны понятны, но как разрушен Киев за 2 года? Есть ли риск ему превратиться в Марик и Авдеевку? Сколько народу, которому по карману купить панель здесь и просрать этот полтос за год ТАМ, в ЕС, останется жить именно в столице, а не в райцентрах, при допустим свале ещё миллионов пяти на запад в поиске масла на бутере потолще???Варианты что в Украине останется жить максимум 15млн я не рассматриваю, мы не пустыня и не жёсткая климатическая зона как Канада и расейские регионы наших широт в Сибири.