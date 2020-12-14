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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11622116231162411625
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:20

  hume написав:Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.

Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.

Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.


Той майданчик вже давно був "забитий" під забудову, про що я ще роки 4 тому писав Жеці, котрий хотів купити в Аристократі. Печерск поступово перетворюється на київський Манхетен зі своїм Центральним парком у вигляді території війскового шпиталю. Се ля ві, наслідуємо не найкращі приклади, але багатьом таке заходить.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:32

  барабашов написав:
Я помню тот полусарай(типа как Бетон выкладывал в ветке про колбасоэмиграцию: что за ужас по полляма продают в Канаде) с бэкярдом в сотку макс по трёшке с гаком за метр(в $), явно не из кирпича(но ремонт внешне норм) и в стране, куда на авто ехать проблематично(впрочем как и в Сингапур или Сидней, и даже в Стокгольм с Осло)
Вы сравнивали это с Тетрисом и Чикагой, а не с сараями скажем в районе Оболони или Броваров, при том что средний гражданин у нас, что покупает новострой 3-4К в Киеве, зарабатывает на уровне такого же среднего гражданина в Дублине, покупающего этот сарай в ипотеку на 30 лет(и это не кассир или полотёр ни там,ни у нас), не 10куе ежемесячно понятно, но и не среднемедианные 25-30кгрн.
Риски войны понятны, но как разрушен Киев за 2 года? Есть ли риск ему превратиться в Марик и Авдеевку? Сколько народу, которому по карману купить панель здесь и просрать этот полтос за год ТАМ, в ЕС, останется жить именно в столице, а не в райцентрах, при допустим свале ещё миллионов пяти на запад в поиске масла на бутере потолще???
Варианты что в Украине останется жить максимум 15млн я не рассматриваю, мы не пустыня и не жёсткая климатическая зона как Канада и расейские регионы наших широт в Сибири.

в сопоставимых с Тетрисом/Чикагой домах скажем в Милане м2 стартует с 10койро на низких этажах)
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:33

  airmax78 написав:Паралельно Срібній милі створюється бронзова миля економ. Пішохідна зона від Лесі Українки до Великої Васильківської по Коновальця.


Бронзова миля буде навколо парку пушкіна (прости боже, чи вже перейменували?) та зоопарку: Крістали, Поетіки, Креатор, Юніт, Смарт Плаза... Від Коновальця до Либідскої буде з часом одна суцільна Срібна миля. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 10:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  hume написав:Недавно увидел движение на участке по ул Коновальца. Тот участок, который вплотную примыкает к элитному жк Скайлайн и жк Аристократ. Естественно элитный вид в элитных ЖК станет немного не элитным. Но, как говорится, посмотрел в окно, дай другим посмотреть. Итого будет трёх секционная свечестена в 24 этажа. Обрезанные в 2,7 потолки, хотя как для такого дома это не серьезно и....барабанная дробь...500 квартир.

Коновальца уже труднопроезжаемая, боюсь пара комплексов на 500+ квартир ситуацию несколько усугубит.

Как раз диаданс 500+
Стенфорд на 700
Ну и приведенный пример 500. Такой себе пох в красивой обёртке.


Той майданчик вже давно був "забитий" під забудову, про що я ще роки 4 тому писав Жеці, котрий хотів купити в Аристократі. Печерск поступово перетворюється на київський Манхетен зі своїм Центральним парком у вигляді території війскового шпиталю. Се ля ві, наслідуємо не найкращі приклади, але багатьом таке заходить.


київський Манхеттен - це Нова забудова
та й парків і зелені на Печерську вистачає і без шпиталю - Хрещатий, Маріінській, Співоче поле, схили Дніпра
а щільній забудові в місцевості, про яку йде мова, початок положив ще Поплавок, коли почав продавати під забудову теріторію кулька, та й взагалі природньо, що всі заводи та інші підприємства згодом переїхали звідси і на їх місці виросли жк

до речі до 1958го року на нинішній площі Лесі Українки знаходилась станція Київ-Печерський, через яку відбувалась залізнична логістика заводу Арсенал
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 11:55

  Прохожий написав:
  барабашов написав:
Я помню тот полусарай(типа как Бетон выкладывал в ветке про колбасоэмиграцию: что за ужас по полляма продают в Канаде) с бэкярдом в сотку макс по трёшке с гаком за метр(в $), явно не из кирпича(но ремонт внешне норм) и в стране, куда на авто ехать проблематично(впрочем как и в Сингапур или Сидней, и даже в Стокгольм с Осло)
Вы сравнивали это с Тетрисом и Чикагой, а не с сараями скажем в районе Оболони или Броваров, при том что средний гражданин у нас, что покупает новострой 3-4К в Киеве, зарабатывает на уровне такого же среднего гражданина в Дублине, покупающего этот сарай в ипотеку на 30 лет(и это не кассир или полотёр ни там,ни у нас), не 10куе ежемесячно понятно, но и не среднемедианные 25-30кгрн.
Риски войны понятны, но как разрушен Киев за 2 года? Есть ли риск ему превратиться в Марик и Авдеевку? Сколько народу, которому по карману купить панель здесь и просрать этот полтос за год ТАМ, в ЕС, останется жить именно в столице, а не в райцентрах, при допустим свале ещё миллионов пяти на запад в поиске масла на бутере потолще???
Варианты что в Украине останется жить максимум 15млн я не рассматриваю, мы не пустыня и не жёсткая климатическая зона как Канада и расейские регионы наших широт в Сибири.

в сопоставимых с Тетрисом/Чикагой домах скажем в Милане м2 стартует с 10койро на низких этажах)

Нажаль, станом на зараз, різниця в 2.5 рази з Міланом, вже не здається адекватною. Незважаючи на всю мою любов до КРЖН.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 12:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

з першим днем весни, до речіЗображення
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

из хорошего и удивительного для военного времени
оченоь бодро возобновилась стройка на Маккейна
назнали кучу строителей
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 13:51

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:в сопоставимых с Тетрисом/Чикагой домах скажем в Милане м2 стартует с 10койро на низких этажах)

Нажаль, станом на зараз, різниця в 2.5 рази з Міланом, вже не здається адекватною. Незважаючи на всю мою любов до КРЖН.

неужели в Тетрисе от 4койро минимум???
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