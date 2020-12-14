Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:20
Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:30
Я думаю ключове все ж «е-оселя». Віддати 16 куїв не дуже то і боляче, враховуючи що «дав і заїхав», а не «дав, і чекаєш, може здадуть».
А ризики «такі часи» нівелюються гривневим щомісячним невисоким платежем. Основний кеш залишився в кишені, як подушка безпеки на випадок «війна прийшла де не чекали».
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