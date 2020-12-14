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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:20
Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
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Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:24
Hotab написав:
Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?
если в такое время такая быстрая экспирация - значит цена шара.
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Олежан
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:25
Hotab написав:
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу
пс: лайт с другой стороны дороги
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Олежан
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27
Олежан написав: Hotab написав:
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу
це школу КАН будує
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kingkongovets
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27
kingkongovets написав: Олежан написав: Hotab написав:
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу
це школу КАН будує
оо...тогда цены +20% дадут если достроят
но судя потому сколько там строителей к сентябрю ее закончат
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Олежан
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:30
Олежан написав: Hotab написав:
Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?
если в такое время такая быстрая экспирация - значит цена шара.
Я думаю ключове все ж «е-оселя». Віддати 16 куїв не дуже то і боляче, враховуючи що «дав і заїхав», а не «дав, і чекаєш, може здадуть».
А ризики «такі часи» нівелюються гривневим
щомісячним невисоким платежем. Основний кеш залишився в кишені, як подушка безпеки на випадок «війна прийшла де не чекали».
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Hotab
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:01
kingkongovets написав:
київський Манхеттен - це Нова забудова
та й парків і зелені на Печерську вистачає і без шпиталю - Хрещатий, Маріінській, Співоче поле, схили Дніпра
а щільній забудові в місцевості, про яку йде мова, початок положив ще Поплавок, коли почав продавати під забудову теріторію кулька, та й взагалі природньо, що всі заводи та інші підприємства згодом переїхали звідси і на їх місці виросли жк
до речі до 1958го року на нинішній площі Лесі Українки знаходилась станція Київ-Печерський, через яку відбувалась залізнична логістика заводу Арсенал
Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.
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drevlyanin
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:13
drevlyanin написав:Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.
а, ну так це ж ви саме Нову забудову і описали, вона якраз дійсно на Манхеттен дещо схожа, але роль умовного Сентрал парку там виконує Байкове
ну й Поліцейський садик та Черепанова гора ще є)
а Печерськ - він вище, це не Манхеттен, а скоріше наш Капітолій)
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:51
kingkongovets написав:
вєсті з полєй:
1к, 50м, з ремонтом і всім необхідним в жк The Lakes за 73000$ по єоселі під 3%, стартовий платіж 16000%
15 днів експозиції, 5 переглядів, без торгу
норм цена поэтому и ушла быстро
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