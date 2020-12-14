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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:20

Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?


если в такое время такая быстрая экспирация - значит цена шара.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?


думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу

пс: лайт с другой стороны дороги
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Hotab написав:По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?


думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу
це школу КАН будує
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27

  kingkongovets написав:
Олежан написав:
  Hotab написав:По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?


думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу
це школу КАН будує

оо...тогда цены +20% дадут если достроят
но судя потому сколько там строителей к сентябрю ее закончат
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:30

  Олежан написав:
  Hotab написав:Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?


если в такое время такая быстрая экспирация - значит цена шара.

Я думаю ключове все ж «е-оселя». Віддати 16 куїв не дуже то і боляче, враховуючи що «дав і заїхав», а не «дав, і чекаєш, може здадуть».
А ризики «такі часи» нівелюються гривневим щомісячним невисоким платежем. Основний кеш залишився в кишені, як подушка безпеки на випадок «війна прийшла де не чекали».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:01

  kingkongovets написав:
київський Манхеттен - це Нова забудова
та й парків і зелені на Печерську вистачає і без шпиталю - Хрещатий, Маріінській, Співоче поле, схили Дніпра
а щільній забудові в місцевості, про яку йде мова, початок положив ще Поплавок, коли почав продавати під забудову теріторію кулька, та й взагалі природньо, що всі заводи та інші підприємства згодом переїхали звідси і на їх місці виросли жк

до речі до 1958го року на нинішній площі Лесі Українки знаходилась станція Київ-Печерський, через яку відбувалась залізнична логістика заводу Арсенал


Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.


а, ну так це ж ви саме Нову забудову і описали, вона якраз дійсно на Манхеттен дещо схожа, але роль умовного Сентрал парку там виконує Байкове
ну й Поліцейський садик та Черепанова гора ще є)
а Печерськ - він вище, це не Манхеттен, а скоріше наш Капітолій)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:51

  kingkongovets написав:вєсті з полєй:

1к, 50м, з ремонтом і всім необхідним в жк The Lakes за 73000$ по єоселі під 3%, стартовий платіж 16000%

15 днів експозиції, 5 переглядів, без торгу

норм цена поэтому и ушла быстро
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