RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11623116241162511626
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:20

Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?
По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?
Hotab
 
Повідомлень: 11145
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?


если в такое время такая быстрая экспирация - значит цена шара.
Олежан
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Hotab написав:По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?


думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу

пс: лайт с другой стороны дороги
Олежан
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:
  Hotab написав:По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?


думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу
це школу КАН будує
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11008
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:27

  kingkongovets написав:
Олежан написав:
  Hotab написав:По вищезгаданому Маккейну: це The light ви мали на увазі?


думаю какой-то БЦ
на ходил там пешком не скажу
це школу КАН будує

оо...тогда цены +20% дадут если достроят
но судя потому сколько там строителей к сентябрю ее закончат
Олежан
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 15:30

  Олежан написав:
  Hotab написав:Олежан , Совки не «пахнуть» влітку?


если в такое время такая быстрая экспирация - значит цена шара.

Я думаю ключове все ж «е-оселя». Віддати 16 куїв не дуже то і боляче, враховуючи що «дав і заїхав», а не «дав, і чекаєш, може здадуть».
А ризики «такі часи» нівелюються гривневим щомісячним невисоким платежем. Основний кеш залишився в кишені, як подушка безпеки на випадок «війна прийшла де не чекали».
Hotab
 
Повідомлень: 11145
З нами з: 15.02.09
Подякував: 618 раз.
Подякували: 2166 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:01

  kingkongovets написав:
київський Манхеттен - це Нова забудова
та й парків і зелені на Печерську вистачає і без шпиталю - Хрещатий, Маріінській, Співоче поле, схили Дніпра
а щільній забудові в місцевості, про яку йде мова, початок положив ще Поплавок, коли почав продавати під забудову теріторію кулька, та й взагалі природньо, що всі заводи та інші підприємства згодом переїхали звідси і на їх місці виросли жк

до речі до 1958го року на нинішній площі Лесі Українки знаходилась станція Київ-Печерський, через яку відбувалась залізнична логістика заводу Арсенал


Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1675
З нами з: 01.04.20
Подякував: 510 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:13

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.


а, ну так це ж ви саме Нову забудову і описали, вона якраз дійсно на Манхеттен дещо схожа, але роль умовного Сентрал парку там виконує Байкове
ну й Поліцейський садик та Черепанова гора ще є)
а Печерськ - він вище, це не Манхеттен, а скоріше наш Капітолій)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11008
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 18:51

  kingkongovets написав:вєсті з полєй:

1к, 50м, з ремонтом і всім необхідним в жк The Lakes за 73000$ по єоселі під 3%, стартовий платіж 16000%

15 днів експозиції, 5 переглядів, без торгу

норм цена поэтому и ушла быстро
Прохожий
 
Повідомлень: 13455
З нами з: 05.06.13
Подякував: 908 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 19:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

вести с полей
2к в Тетрисе, месяц назад выставили за 360к. по ходу было много желающих.
теперь она стоит 400к
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tetr ... er_profile
Олежан
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11623116241162511626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16481148
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429108
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 28855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (1823)
01.03.2024 20:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.