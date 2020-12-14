Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
если в такое время такая быстрая экспирация - значит цена шара.
Я думаю ключове все ж «е-оселя». Віддати 16 куїв не дуже то і боляче, враховуючи що «дав і заїхав», а не «дав, і чекаєш, може здадуть». А ризики «такі часи» нівелюються гривневим щомісячним невисоким платежем. Основний кеш залишився в кишені, як подушка безпеки на випадок «війна прийшла де не чекали».
kingkongovets написав: київський Манхеттен - це Нова забудова та й парків і зелені на Печерську вистачає і без шпиталю - Хрещатий, Маріінській, Співоче поле, схили Дніпра а щільній забудові в місцевості, про яку йде мова, початок положив ще Поплавок, коли почав продавати під забудову теріторію кулька, та й взагалі природньо, що всі заводи та інші підприємства згодом переїхали звідси і на їх місці виросли жк
до речі до 1958го року на нинішній площі Лесі Українки знаходилась станція Київ-Печерський, через яку відбувалась залізнична логістика заводу Арсенал
Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.
drevlyanin написав:Ті парки все ж трохи з іншого боку. Я мав на увазі умовний трикутник Басейна-Л.Українки-М.Міхновського-В.Васильківська(Антоновича). Там ще тільки сквер/парк М.Замковецьккої залишиться в перспективі.
а, ну так це ж ви саме Нову забудову і описали, вона якраз дійсно на Манхеттен дещо схожа, але роль умовного Сентрал парку там виконує Байкове ну й Поліцейський садик та Черепанова гора ще є) а Печерськ - він вище, це не Манхеттен, а скоріше наш Капітолій)