|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бахматова много в информационном пространстве стало появляться. Потихоньку подготавливают общественное мнение
Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Додано: Суб 02 бер, 2024 00:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Квартири чи підвали?
Додано: Суб 02 бер, 2024 00:31
Зараз переглядають цей форум: Bolt і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|