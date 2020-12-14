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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бахматова много в информационном пространстве стало появляться. Потихоньку подготавливают общественное мнение
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 00:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Квартири чи підвали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 00:31

  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.


Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 01:24

  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.

Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)
Bolt
 
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