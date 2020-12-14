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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:16
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бахматова много в информационном пространстве стало появляться. Потихоньку подготавливают общественное мнение
Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:24
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Додано: Суб 02 бер, 2024 00:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Квартири чи підвали?
Додано: Суб 02 бер, 2024 00:31
Додано: Суб 02 бер, 2024 01:24
Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)
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