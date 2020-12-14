Додано: Суб 02 бер, 2024 03:12

Bolt написав: flyman написав: Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.

Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.

КРЖН приготуватися. Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.КРЖН приготуватися.

Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.

Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.

В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.

Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу) Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)

Кроме мира наследных полуаварийных домов(к вашим квартирам пусть это не имеет никакого отношения) со сроком конечной эксплуатации без капремонта максимум в начале 50х годов 21 века(приснопамятные любимые мной сталинки типа Дома со Звездой) есть мир новостроя второго десятилетия этого века с ремонтом, сделанным по проэкту дизайнера и не самым дешёвым китайским хламом(к обойкам по 29грн/рулон это отношения не имеет), и как правило выполненным не после основной работы талантливым самоучкой-плиточнико/сантехнико-электриком с курсом обучения просмотренным ночами на уоиТрубе. Вкупе с ценой входа пусть на уровне 1куе/метр за почти готовое, но без доков(чтоб не вляпаться в 20ю версию Элита-центра), это даёт как бы при всей доброжелательности и щедрости лендлорда как раз такие цены на аренду 1К новостроя метражом как 3К хрющ, тем более что многие ваши земляки эти 50+ метров с тремя!!! окнами и французским балкончиком ощущают как полноценные 3К и живут там далеко не сами, парой(или даже сам).По аренде прелести $-чика метражом как 0,85 1К-хрюща на ЖД-отстойнике в промзоне вашего міста Лева не в курсе.