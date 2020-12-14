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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:16
Бахматова много в информационном пространстве стало появляться. Потихоньку подготавливают общественное мнение
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hume
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:24
Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
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Voistov
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Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:39
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
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flyman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 00:17
flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Квартири чи підвали?
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Faceless
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Додано: Суб 02 бер, 2024 00:31
flyman написав:
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 01:24
flyman написав:
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)
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Bolt
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Додано: Суб 02 бер, 2024 03:12
Bolt написав: flyman написав:
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)
Кроме мира наследных полуаварийных домов(к вашим квартирам пусть это не имеет никакого отношения) со сроком конечной эксплуатации без капремонта максимум в начале 50х годов 21 века(приснопамятные любимые мной сталинки типа Дома со Звездой) есть мир новостроя второго десятилетия этого века с ремонтом, сделанным по проэкту дизайнера и не самым дешёвым китайским хламом(к обойкам по 29грн/рулон это отношения не имеет), и как правило выполненным не после основной работы талантливым самоучкой-плиточнико/сантехнико-электриком с курсом обучения просмотренным ночами на уоиТрубе. Вкупе с ценой входа пусть на уровне 1куе/метр за почти готовое, но без доков(чтоб не вляпаться в 20ю версию Элита-центра), это даёт как бы при всей доброжелательности и щедрости лендлорда как раз такие цены на аренду 1К новостроя метражом как 3К хрющ, тем более что многие ваши земляки эти 50+ метров с тремя!!! окнами и французским балкончиком ощущают как полноценные 3К и живут там далеко не сами, парой(или даже сам).
По аренде прелести $-чика метражом как 0,85 1К-хрюща на ЖД-отстойнике в промзоне вашего міста Лева не в курсе.
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барабашов
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Додано: Суб 02 бер, 2024 03:24
Знакомые продают или просто случайно увидели и решили последить за практическим применением теоремы Реуса-Вики Павловны?
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барабашов
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Додано: Суб 02 бер, 2024 07:33
барабашов написав: Bolt написав: flyman написав:
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)
максимум в начале 50х годов 21 века(приснопамятные любимые мной сталинки типа Дома со Звездой) есть мир новостроя второго десятилетия этого века с ремонтом, сделанным по проэкту дизайнера и не самым дешёвым китайским хламом(к обойкам по 29грн/рулон это отношения не имеет), и как правило выполненным не после основной работы талантливым самоучкой-плиточнико/сантехнико-электриком с курсом обучения просмотренным ночами на уоиТрубе. Вкупе с ценой
По аренде прелести $-чика метражом как 0,85 1К-хрюща на ЖД-отстойнике в промзоне вашего міста Лева не в курсе.
ЕМНИП его хотелка была что-то около 7кг за 27-ми метровый смарт.
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Bolt
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