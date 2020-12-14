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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11625116261162711628>
Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 22:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бахматова много в информационном пространстве стало появляться. Потихоньку подготавливают общественное мнение
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 бер, 2024 23:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 00:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Квартири чи підвали?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 00:31

  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.


Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 01:24

  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.

Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 03:12

  Bolt написав:
  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.

Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)

Кроме мира наследных полуаварийных домов(к вашим квартирам пусть это не имеет никакого отношения) со сроком конечной эксплуатации без капремонта максимум в начале 50х годов 21 века(приснопамятные любимые мной сталинки типа Дома со Звездой) есть мир новостроя второго десятилетия этого века с ремонтом, сделанным по проэкту дизайнера и не самым дешёвым китайским хламом(к обойкам по 29грн/рулон это отношения не имеет), и как правило выполненным не после основной работы талантливым самоучкой-плиточнико/сантехнико-электриком с курсом обучения просмотренным ночами на уоиТрубе. Вкупе с ценой входа пусть на уровне 1куе/метр за почти готовое, но без доков(чтоб не вляпаться в 20ю версию Элита-центра), это даёт как бы при всей доброжелательности и щедрости лендлорда как раз такие цены на аренду 1К новостроя метражом как 3К хрющ, тем более что многие ваши земляки эти 50+ метров с тремя!!! окнами и французским балкончиком ощущают как полноценные 3К и живут там далеко не сами, парой(или даже сам).
По аренде прелести $-чика метражом как 0,85 1К-хрюща на ЖД-отстойнике в промзоне вашего міста Лева не в курсе.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 03:24

  Олежан написав:вести с полей
2к в Тетрисе, месяц назад выставили за 360к. по ходу было много желающих.
теперь она стоит 400к
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tetr ... er_profile

Знакомые продают или просто случайно увидели и решили последить за практическим применением теоремы Реуса-Вики Павловны?
барабашов
 
Повідомлень: 3921
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 07:33

  барабашов написав:
  Bolt написав:
  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.

Не тільки кавалірок, але і решта теж.Далеко не ходити, В нашому СТ викупили декілька дач під забудову, так на одній з них господар дозволив безкоштовно(типу охороняють) пожити двом мужикам з Нового Роздолу(депреснякове містечко кілометрів 50 від Львова). До того вони знімали у Львові однушку за 5 кг, зараз для економії з'їхали на дачі, їздять щодня до міста, при тому, що маршрутка туда-назад десь 60 грн з носа.
Пи. Си. Сусід здавав на любимій Долярчиком Левандівці двушку(правда одна кімната з речами була закрита) за 6 кг, так коли орендарі з' їхали виявилось, що паламана пралька з холодильником і головне вони на робили боргів по комуналці на 12 к, так що йому виконавча служба заблокувала рахунки і забирає в рахунок боргу частину пенсії.
В мене батя двушку з косметичних ремонтом за 6 кг здає десь 25 хв пішки від центру Львова.
Не. Звичайно існує ще паралельний всесвіт новобудов з дизайнерськими ремонтами, там так, оренда за однушку цілком на рівні 400-500 уо. (принаймні так правлять на ЛОХу)

максимум в начале 50х годов 21 века(приснопамятные любимые мной сталинки типа Дома со Звездой) есть мир новостроя второго десятилетия этого века с ремонтом, сделанным по проэкту дизайнера и не самым дешёвым китайским хламом(к обойкам по 29грн/рулон это отношения не имеет), и как правило выполненным не после основной работы талантливым самоучкой-плиточнико/сантехнико-электриком с курсом обучения просмотренным ночами на уоиТрубе. Вкупе с ценой
По аренде прелести $-чика метражом как 0,85 1К-хрюща на ЖД-отстойнике в промзоне вашего міста Лева не в курсе.

ЕМНИП его хотелка была что-то около 7кг за 27-ми метровый смарт.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 08:22

  Voistov написав:Победа.
Квартиру сдал.
Двойная победа.
Сдал напрямую арендатору.
Затраты на рекламу 800 грн.

Yes!
Я знав, що можна здати без рилів.
Тільки треба трохи напружитись.

Простіше мати одного відібраного ріелтора і працювати через нього.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 02 бер, 2024 08:28, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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