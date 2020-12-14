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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 08:26
Voistov написав: flyman написав:
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.
Сильно ціну не закручуйте.
Бідні люди, що втратили рідних і житло на війні!
Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.
Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.
Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:01
Voistov написав: flyman написав:
Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.
Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.
Тобто особисто ви орендаря не бачили?
Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю
Востаннє редагувалось UA
в Суб 02 бер, 2024 10:38, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:21
Спостереження.
Є стіл від італійської фабрики FLORENCE
Реакція молодої айтішниці на стіл - це старе, бабушатник...
Реакція доньки агробарона - класс! це італійські меблі, в нашому іспанському будинку є меблі з цієї колекції.
Підозрюю що інстаграм стилі модні виключно серед молоді з незаможних родин, в яких через роботу в айті з'явилися якісь гроші..
На муранське скло вся ця айті спільнота робить квадрадні очі.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:28
Frant написав:
Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.
Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.
Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт
В орендній квартирі не повинно бути нічого що має значну вартість.
Я не скажу що сучасна молодь гірша за попередні покоління, але прибирати вони не вміють і не хочуть. Дійсно виросло покоління свиней.
Мабуть немає часу, треба клацати картинки в інстаграм.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:44
UA написав:
Спостереження.
Є стіл від італійської фабрики FLORENCE
Реакція молодої айтішниці на стіл - це старе, бабушатник...
Реакція доньки агробарона - класс! це італійські меблі, в нашому іспанському будинку є меблі з цієї колекції.
Підозрюю що інстаграм стилі модні виключно серед молоді з незаможних родин, в яких через роботу в айті з'явилися якісь гроші..
На муранське скло вся ця айті спільнота робить квадрадні очі.
думаю, що дійде до того, що будуть для інстасамок здаватися модні кавалірки де із мебелі кухонний анекс (але це не точно) та сфіжопофарбовані "Снєжкою" стіни, де не буде до чого доколупатися, крім того, що сама собі завезла із своїми клопами та тарганами з попереднього орендовного смарта з уже немодним МЗК
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:48
UA написав: Frant написав:
Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.
Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.
Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт
В орендній квартирі не повинно бути нічого що має значну вартість.
Я не скажу що сучасна молодь гірша за попередні покоління, але прибирати вони не вміють і не хочуть. Дійсно виросло покоління свиней.
Мабуть немає часу, треба клацати картинки в інстаграм.
можна було скоротити до: "В орендній квартирі не повинно бути нічого"
на нєт і суда нєт (с) (тм) народна мудрость
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:52
UA написав:
Спостереження.
Є стіл від італійської фабрики FLORENCE
Реакція молодої айтішниці на стіл - це старе, бабушатник...
Реакція доньки агробарона - класс! це італійські меблі, в нашому іспанському будинку є меблі з цієї колекції.
Підозрюю що інстаграм стилі модні виключно серед молоді з незаможних родин, в яких через роботу в айті з'явилися якісь гроші..
На муранське скло вся ця айті спільнота робить квадрадні очі.
Можна прекрасно жити без муранського скла і італійських меблів
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Додано: Суб 02 бер, 2024 10:56
UA написав: Frant написав:
Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.
Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.
Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт
В орендній квартирі не повинно бути нічого що має значну вартість.
Я не скажу що сучасна молодь гірша за попередні покоління, але прибирати вони не вміють і не хочуть. Дійсно виросло покоління свиней.
Мабуть немає часу, треба клацати картинки в інстаграм.
Не прибирати - це одне. Хоча повинні прибирати, і здати квартиру в такому стані, яку прийняли.
А вбивати квартири продуманими діями - це інше. Спеціально ламати двері, бити скло, трощити плінтуси, унітаз, відламувати дверцята меблів, заляпувати стелі варенням (?).
Таких квартирантів, від 1/4 до до 1/3 від квартирантської популяції. Причому, культура не залежить від рівня доходів. Скоріше, від соціального походження та віку.
Чим молодші - тим гірше.
30, 40, 50 років назад - народ був акуратніший.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:39
flyman написав:
можна було скоротити до: "В орендній квартирі не повинно бути нічого"
на нєт і суда нєт (с) (тм) народна мудрость
Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 11:46
UA написав: flyman написав:
можна було скоротити до: "В орендній квартирі не повинно бути нічого"
на нєт і суда нєт (с) (тм) народна мудрость
Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе
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