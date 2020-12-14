RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11626116271162811629>
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 08:26

  Voistov написав:
  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.


Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.

Сильно ціну не закручуйте.
Бідні люди, що втратили рідних і житло на війні!

Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.

Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.

Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23724
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:01

  Voistov написав:
  flyman написав:Зайшов на м2 бомбер глянути кавалірки на продаж в обл. центрі ЗУ.
Якийсь аномальний ріст оголошень з демпінгом.
КРЖН приготуватися.


Не факт.
Мой арендатор возвращается в Украину после двух лет жизни в Португалии.
Уезжала из Харькова, туда возвращаться некуда.

Тобто особисто ви орендаря не бачили?

Спочатку сдаються квартири без рил, а вже потім орендарі дивляться варіанти з рилами. Чому так, навіть не знаю :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Суб 02 бер, 2024 10:38, всього редагувалось 2 разів.
UA
 
Повідомлень: 7943
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:21

Спостереження.
Є стіл від італійської фабрики FLORENCE
Реакція молодої айтішниці на стіл - це старе, бабушатник...
Реакція доньки агробарона - класс! це італійські меблі, в нашому іспанському будинку є меблі з цієї колекції.
Підозрюю що інстаграм стилі модні виключно серед молоді з незаможних родин, в яких через роботу в айті з'явилися якісь гроші..
На муранське скло вся ця айті спільнота робить квадрадні очі.
UA
 
Повідомлень: 7943
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:28

  Frant написав:Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.

Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.

Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт

В орендній квартирі не повинно бути нічого що має значну вартість.
Я не скажу що сучасна молодь гірша за попередні покоління, але прибирати вони не вміють і не хочуть. Дійсно виросло покоління свиней.
Мабуть немає часу, треба клацати картинки в інстаграм.
UA
 
Повідомлень: 7943
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:44

  UA написав:Спостереження.
Є стіл від італійської фабрики FLORENCE
Реакція молодої айтішниці на стіл - це старе, бабушатник...
Реакція доньки агробарона - класс! це італійські меблі, в нашому іспанському будинку є меблі з цієї колекції.
Підозрюю що інстаграм стилі модні виключно серед молоді з незаможних родин, в яких через роботу в айті з'явилися якісь гроші..
На муранське скло вся ця айті спільнота робить квадрадні очі.

думаю, що дійде до того, що будуть для інстасамок здаватися модні кавалірки де із мебелі кухонний анекс (але це не точно) та сфіжопофарбовані "Снєжкою" стіни, де не буде до чого доколупатися, крім того, що сама собі завезла із своїми клопами та тарганами з попереднього орендовного смарта з уже немодним МЗК
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34080
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:48

В орендній квартирі не повинно бути нічого

  UA написав:
  Frant написав:Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.

Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.

Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт

В орендній квартирі не повинно бути нічого що має значну вартість.
Я не скажу що сучасна молодь гірша за попередні покоління, але прибирати вони не вміють і не хочуть. Дійсно виросло покоління свиней.
Мабуть немає часу, треба клацати картинки в інстаграм.

можна було скоротити до: "В орендній квартирі не повинно бути нічого"
на нєт і суда нєт (с) (тм) народна мудрость
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34080
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:52

  UA написав:Спостереження.
Є стіл від італійської фабрики FLORENCE
Реакція молодої айтішниці на стіл - це старе, бабушатник...
Реакція доньки агробарона - класс! це італійські меблі, в нашому іспанському будинку є меблі з цієї колекції.
Підозрюю що інстаграм стилі модні виключно серед молоді з незаможних родин, в яких через роботу в айті з'явилися якісь гроші..
На муранське скло вся ця айті спільнота робить квадрадні очі.

Можна прекрасно жити без муранського скла і італійських меблів
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23724
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 10:56

  UA написав:
  Frant написав:Головне, щоб орендарі не вбивали квартиру.
За перші три місяці ви самі побачите і зробите висновки.

Публіку, яка вбиває орендну квартиру, слід негайно відселяти, без віддачі залога.

Старше покоління, біженці - зазвичай норм. живуть, не вбивають.
Молодь - може за декілька місяців з квартири зробити свинарник, реально понівечити і знищити свіжий ремонт

В орендній квартирі не повинно бути нічого що має значну вартість.
Я не скажу що сучасна молодь гірша за попередні покоління, але прибирати вони не вміють і не хочуть. Дійсно виросло покоління свиней.
Мабуть немає часу, треба клацати картинки в інстаграм.

Не прибирати - це одне. Хоча повинні прибирати, і здати квартиру в такому стані, яку прийняли.

А вбивати квартири продуманими діями - це інше. Спеціально ламати двері, бити скло, трощити плінтуси, унітаз, відламувати дверцята меблів, заляпувати стелі варенням (?).
Таких квартирантів, від 1/4 до до 1/3 від квартирантської популяції. Причому, культура не залежить від рівня доходів. Скоріше, від соціального походження та віку.
Чим молодші - тим гірше.

30, 40, 50 років назад - народ був акуратніший.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23724
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1647 раз.
Подякували: 2524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:39

  flyman написав:можна було скоротити до: "В орендній квартирі не повинно бути нічого"
на нєт і суда нєт (с) (тм) народна мудрость

Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
UA
 
Повідомлень: 7943
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 2188 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 11:46

  UA написав:
  flyman написав:можна було скоротити до: "В орендній квартирі не повинно бути нічого"
на нєт і суда нєт (с) (тм) народна мудрость

Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.

Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1863
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11626116271162811629>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16481706
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429122
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 29140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1190)
02.03.2024 12:08
Revolut (36)
02.03.2024 10:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.