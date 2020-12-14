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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 12:12
Бетон написав:
Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался.
не совсем так. я посоветовал не спешить продавать, если сделка убыточная. Рано или поздно цена отрастёт.
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vitaliiangel
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