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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11626116271162811629
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:01

  Бетон написав:
  UA написав:Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.

Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе

коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?

Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс. :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:23

  UA написав:
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?

Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс. :mrgreen:

Если присутствует запах зверья мисочки убирать уже поздно. )) Но есть и вполне чистоплотные животные, которые грызут только плинтуса
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:53

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.

Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе

коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?

Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс. :mrgreen:

А в них не котик, а "мала". Спочатку думав дитина, оказалось тер'єр. Обісцяв ламінат, який чомусь не взбух. За рік практично не убили нічого.

Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 14:11

  Бетон написав:Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого

https://www.youtube.com/shorts/KJcmH25Y ... qpAidHN9l3
vitaliiangel
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  #<1 ... 11626116271162811629
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