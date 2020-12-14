Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе
коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно. Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти. Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі? Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?
Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають. Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс.
UA написав: Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі? Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?
Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають. Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс.
Если присутствует запах зверья мисочки убирать уже поздно. )) Но есть и вполне чистоплотные животные, которые грызут только плинтуса
UA написав:Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе
коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно. Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти. Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі? Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?
Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають. Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс.
А в них не котик, а "мала". Спочатку думав дитина, оказалось тер'єр. Обісцяв ламінат, який чомусь не взбух. За рік практично не убили нічого.
Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко