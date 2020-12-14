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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11626116271162811629
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:01

  Бетон написав:
  UA написав:Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.

Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе

коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?

Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс. :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:23

  UA написав:
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?

Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс. :mrgreen:

Если присутствует запах зверья мисочки убирать уже поздно. )) Но есть и вполне чистоплотные животные, которые грызут только плинтуса
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 13:53

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.

Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе

коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?

Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс. :mrgreen:

А в них не котик, а "мала". Спочатку думав дитина, оказалось тер'єр. Обісцяв ламінат, який чомусь не взбух. За рік практично не убили нічого.

Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 16:30

  Олежан написав:вести с полей
2к в Тетрисе, месяц назад выставили за 360к. по ходу было много желающих.
теперь она стоит 400к
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tetr ... er_profile

Логічно)
Якщо не продалась за 360 то за 400 є шанси)
А якщо серйозно то і за 360 це не продасться і за 300 не продасться, люди рік переплутали мабуть)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:02

  барабашов написав:
  Олежан написав:вести с полей
2к в Тетрисе, месяц назад выставили за 360к. по ходу было много желающих.
теперь она стоит 400к
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tetr ... er_profile

Знакомые продают или просто случайно увидели и решили последить за практическим применением теоремы Реуса-Вики Павловны?

знакомые
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:03

  cherchiltank написав:
  Олежан написав:вести с полей
2к в Тетрисе, месяц назад выставили за 360к. по ходу было много желающих.
теперь она стоит 400к
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tetr ... er_profile

Логічно)
Якщо не продалась за 360 то за 400 є шанси)
А якщо серйозно то і за 360 це не продасться і за 300 не продасться, люди рік переплутали мабуть)


рынок показал другую сторону
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:11

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.

Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе

коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?

Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс. :mrgreen:

ХЗ. В мене білоруські ІТишники жили десь 9 місяців з двома котиками. Де Ні де довелось поті шерсть з коврів повиьирати, а так ні яких запахів. Навчені на лоток були.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:32

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ще одна реальна угода:

1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:42

  Бетон написав:Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко

У меня два ориентальных стерилизованных кота, абсолютно без запаха зверья. Из минусов сильно наглые и дружелюбные.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  Бетон написав:Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко

У меня два ориентальных стерилизованных кота, абсолютно без запаха зверья. Из минусов сильно наглые и дружелюбные.
кігті видаляєте? невже нічого не деруть?
kingkongovets
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