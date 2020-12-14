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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 13:01
Бетон написав: UA написав:
Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе
коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?
Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс.
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UA
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:23
UA написав:
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?
Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс.
Если присутствует запах зверья мисочки убирать уже поздно. )) Но есть и вполне чистоплотные животные, которые грызут только плинтуса
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Додано: Суб 02 бер, 2024 13:53
UA написав: Бетон написав: UA написав:
Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе
коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?
Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс.
А в них не котик, а "мала". Спочатку думав дитина, оказалось тер'єр. Обісцяв ламінат, який чомусь не взбух. За рік практично не убили нічого.
Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко
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Бетон
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Додано: Суб 02 бер, 2024 16:30
Логічно)
Якщо не продалась за 360 то за 400 є шанси)
А якщо серйозно то і за 360 це не продасться і за 300 не продасться, люди рік переплутали мабуть)
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cherchiltank
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:02
барабашов написав:
Знакомые продают или просто случайно увидели и решили последить за практическим применением теоремы Реуса-Вики Павловны?
знакомые
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Олежан
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:03
cherchiltank написав:
Логічно)
Якщо не продалась за 360 то за 400 є шанси)
А якщо серйозно то і за 360 це не продасться і за 300 не продасться, люди рік переплутали мабуть)
рынок показал другую сторону
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Олежан
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:11
UA написав: Бетон написав: UA написав:
Айтишники швидше до батьків переїдуть, а ніж будуть самостійно робити щось конструктивне в орендній квартирі.
Я хочу поблагодарить форум в вашем, по моему, лице. Не помню кто посоветовал, возможно Виталий сдать Славутич пока он не продавался. В итоге за год аренды +12 куе, айтишники компенсировали все косяки, а Славутич продался по е оселе
коли радив сдати в оренду, не очікував що Україну так залють грошима і відповідно ринок нерухомості збережеться на довоенному рівні. Крім дорогого сегмента звичайно.
Трапляються чистоплотні, акуратні орендарі. Вам пощастило. Але ж могли і котика втихаря завезти.
Як продавати нову квартиру з запахом котячої сечі?
Меблі, двері наприклад ви б замінили, а все інше?
Доречи, третина покупців квартир коли бачать на перегляді котиків, собачок або їх миски - зразу утікають.
Досвідчені рили радять прибирати з квартири всі ознаки котиків, собачок. Раптом пронесе. Може в покупця буде закладено ніс.
ХЗ. В мене білоруські ІТишники жили десь 9 місяців з двома котиками. Де Ні де довелось поті шерсть з коврів повиьирати, а так ні яких запахів. Навчені на лоток були.
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Bolt
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:32
ще одна реальна угода:
1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:42
Бетон написав:
Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко
У меня два ориентальных стерилизованных кота, абсолютно без запаха зверья. Из минусов сильно наглые и дружелюбные.
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hume
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:47
hume написав: Бетон написав:
Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко
У меня два ориентальных стерилизованных кота, абсолютно без запаха зверья. Из минусов сильно наглые и дружелюбные.
кігті видаляєте? невже нічого не деруть?
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