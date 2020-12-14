RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11627116281162911630
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 17:51

  hume написав:
  Бетон написав:Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко

У меня два ориентальных стерилизованных кота, абсолютно без запаха зверья. Из минусов сильно наглые и дружелюбные.

Мейнкун оказалась как собака по нраву. Встречает у порога; чтобы не делал - участвует. Приходится стричь на дому, ей легче. Когтедралка обязательно. И всё. Так что можно сказать - ориентальный кун)
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1869
З нами з: 17.12.22
Подякував: 76 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 18:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34597
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1435 раз.
Подякували: 7955 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 18:41

Faceless

Софії не бачу, невже дешевше за Київ
fox767676
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 287 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:00

  kingkongovets написав:
hume написав:
  Бетон написав:Особисто в мене мейнкун розміром з рись і нічого, Хофман кпили швидко

У меня два ориентальных стерилизованных кота, абсолютно без запаха зверья. Из минусов сильно наглые и дружелюбные.
кігті видаляєте? невже нічого не деруть?

Кошки с самого начала проявляют интерес к интересующим их мягким вещам, вероятность того,что они изучат наполнитель дивана 50/50. Я сам не любитель зверья, но эта порода кошек достойна внимания, даже мяч приносят как собаки, но требуют много внимания.

На пенсии завёл бы собаку, нравится малинуа, но это должен быть дом.
Востаннє редагувалось hume в Суб 02 бер, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
hume
 
Повідомлень: 9515
З нами з: 27.12.12
Подякував: 941 раз.
Подякували: 1879 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:01

  fox767676 написав:Faceless

Софії не бачу, невже дешевше за Київ

А Кишинів, А Тірана, А Бєлград і ще багато міст?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34087
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1574 раз.
Подякували: 2747 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:13

  flyman написав:
  fox767676 написав:Faceless

Софії не бачу, невже дешевше за Київ

А Кишинів, А Тірана, А Бєлград і ще багато міст?

Мабуть вони нижче у переліку. Хоча Рига..
fox767676
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 13.06.20
Подякував: 287 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 19:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:Кошки с самого начала проявляют интерес к интересующим их мягким вещам, вероятность того,что они изучат наполнитель дивана 50/50. Я сам не любитель зверья, но эта порода кошек достойна внимания, даже мяч приносят как собаки, но требуют много внимания.

На пенсии завёл бы собаку, нравится малинуа, но это должен быть дом.
я кошатник з дитинства, навіть не пригадаю скільки в мене їх за життя було)
були і собаки, а коли жив у власному будинку мав їх навіть дві - алабай у дворі + чау в будинку + кіт)

тому дуже дивують розповіді, що коти нічого не деруть, але можливо це тому що всіх своїх котів я кішок я знаходив на вулиці і породистих серед них не було)

до речі найгірші спогади про папугу - років 20 тому друзі подарували мені олександрита (нікому категорично не раджу!) який розібрав власну клітку, почав літати по будинку з другим світлом, вхопив мій золотий годинник і впустив його з рівня другого поверха на підлогу
а ще він постійно орав як потерпілий поки на клітку щось не накинеш
і зовсім не міг розмовляти

переконаний, що собака має жити виключно в будинку, якщо це дійсно справжня собака, а не генетичний уродець, який не може сам себе захистити

зи:
до речі рік тому дуже посварився з донькою, коли заборонив їй здавати приміщення під ветлікарню з пет салоном краси та готелем для перетримки тварин, коли орендарів не можна було знайти днем з вогнем
цікава ваша думка чи правильно я зробив?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11011
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2559 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11627116281162911630
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2455, 2456, 2457
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
24569 16482006
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лют, 2024 17:58
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1347 5429126
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 29370
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2684)
02.03.2024 19:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.