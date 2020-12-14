Додано: Суб 02 бер, 2024 19:19

hume написав: Кошки с самого начала проявляют интерес к интересующим их мягким вещам, вероятность того,что они изучат наполнитель дивана 50/50. Я сам не любитель зверья, но эта порода кошек достойна внимания, даже мяч приносят как собаки, но требуют много внимания.



На пенсии завёл бы собаку, нравится малинуа, но это должен быть дом.

я кошатник з дитинства, навіть не пригадаю скільки в мене їх за життя було)були і собаки, а коли жив у власному будинку мав їх навіть дві - алабай у дворі + чау в будинку + кіт)тому дуже дивують розповіді, що коти нічого не деруть, але можливо це тому що всіх своїх котів я кішок я знаходив на вулиці і породистих серед них не було)до речі найгірші спогади про папугу - років 20 тому друзі подарували мені олександрита (нікому категорично не раджу!) який розібрав власну клітку, почав літати по будинку з другим світлом, вхопив мій золотий годинник і впустив його з рівня другого поверха на підлогуа ще він постійно орав як потерпілий поки на клітку щось не накинеші зовсім не міг розмовлятипереконаний, що собака має жити виключно в будинку, якщо це дійсно справжня собака, а не генетичний уродець, який не може сам себе захиститизи:до речі рік тому дуже посварився з донькою, коли заборонив їй здавати приміщення під ветлікарню з пет салоном краси та готелем для перетримки тварин, коли орендарів не можна було знайти днем з вогнемцікава ваша думка чи правильно я зробив?