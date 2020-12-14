Мейнкун оказалась как собака по нраву. Встречает у порога; чтобы не делал - участвует. Приходится стричь на дому, ей легче. Когтедралка обязательно. И всё. Так что можно сказать - ориентальный кун)
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Додано: Суб 02 бер, 2024 17:51
Мейнкун оказалась как собака по нраву. Встречает у порога; чтобы не делал - участвует. Приходится стричь на дому, ей легче. Когтедралка обязательно. И всё. Так что можно сказать - ориентальный кун)
Додано: Суб 02 бер, 2024 18:38
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 02 бер, 2024 19:00
Кошки с самого начала проявляют интерес к интересующим их мягким вещам, вероятность того,что они изучат наполнитель дивана 50/50. Я сам не любитель зверья, но эта порода кошек достойна внимания, даже мяч приносят как собаки, но требуют много внимания.
На пенсии завёл бы собаку, нравится малинуа, но это должен быть дом.
Востаннє редагувалось hume в Суб 02 бер, 2024 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 бер, 2024 19:01
Додано: Суб 02 бер, 2024 19:13
Додано: Суб 02 бер, 2024 19:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я кошатник з дитинства, навіть не пригадаю скільки в мене їх за життя було)
були і собаки, а коли жив у власному будинку мав їх навіть дві - алабай у дворі + чау в будинку + кіт)
тому дуже дивують розповіді, що коти нічого не деруть, але можливо це тому що всіх своїх котів я кішок я знаходив на вулиці і породистих серед них не було)
до речі найгірші спогади про папугу - років 20 тому друзі подарували мені олександрита (нікому категорично не раджу!) який розібрав власну клітку, почав літати по будинку з другим світлом, вхопив мій золотий годинник і впустив його з рівня другого поверха на підлогу
а ще він постійно орав як потерпілий поки на клітку щось не накинеш
і зовсім не міг розмовляти
переконаний, що собака має жити виключно в будинку, якщо це дійсно справжня собака, а не генетичний уродець, який не може сам себе захистити
зи:
до речі рік тому дуже посварився з донькою, коли заборонив їй здавати приміщення під ветлікарню з пет салоном краси та готелем для перетримки тварин, коли орендарів не можна було знайти днем з вогнем
цікава ваша думка чи правильно я зробив?
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