Додано: Суб 02 бер, 2024 20:27

kingkongovets написав:

до речі найгірші спогади про папугу - років 20 тому друзі подарували мені олександрита (нікому категорично не раджу!) який розібрав власну клітку, почав літати по будинку з другим світлом, вхопив мій золотий годинник і впустив його з рівня другого поверха на підлогу

а ще він постійно орав як потерпілий поки на клітку щось не накинеш

і зовсім не міг розмовляти

до речі найгірші спогади про папугу - років 20 тому друзі подарували мені олександрита (нікому категорично не раджу!) який розібрав власну клітку, почав літати по будинку з другим світлом, вхопив мій золотий годинник і впустив його з рівня другого поверха на підлогуа ще він постійно орав як потерпілий поки на клітку щось не накинеші зовсім не міг розмовляти

Вы сейчас не поверите. У меня вообще супруга по всему зверью, но, когда-то, ещё до всех кошек, она с птички принесла домой зелёную гадину с крыльями. Как потом оказалось это был александрийский попугай (девочка, без черного ошейника).это лютейший треш, мало того что он меня кусал на протяжении двух лет (даже не так, уверен он меня возненавидел с первого взгляда), признавал только супругу. Как кусает этот попугай вы в курсе. Сожрал пол квартиры, пластик, двери, кухню, провода и ТД и тп. Он орал так, что люди через квартиру знали во сколько мы сеимали накидку с клетки))Короче, люди, не покупайте попугаев. И таки да, он так и не научился говорить))