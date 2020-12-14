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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 20:29
flyman написав:
може перейдете в профільну тему або заведете нову "оренда нерухомості для домашніх улюбленців"?
Да ладно Флай, вы же уже практически лендлорд, готовьтесь правильно реагировать на арендаторов с домашними животными.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 20:35
kingkongovets написав:
ще одна реальна угода:
1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку
ремонт і все необхідне десь 25 000 потягнуло?
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Додано: Суб 02 бер, 2024 20:43
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 20:47
UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
Бомбер пише 45750 грн, ще нижче
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:07
kingkongovets написав:
hume написав:Кошки с самого начала проявляют интерес к интересующим их мягким вещам, вероятность того,что они изучат наполнитель дивана 50/50. Я сам не любитель зверья, но эта порода кошек достойна внимания, даже мяч приносят как собаки, но требуют много внимания.
На пенсии завёл бы собаку, нравится малинуа, но это должен быть дом.
я кошатник з дитинства, навіть не пригадаю скільки в мене їх за життя було)
були і собаки, а коли жив у власному будинку мав їх навіть дві - алабай у дворі + чау в будинку + кіт)
тому дуже дивують розповіді, що коти нічого не деруть, але можливо це тому що всіх своїх котів я кішок я знаходив на вулиці і породистих серед них не було)
до речі найгірші спогади про папугу - років 20 тому друзі подарували мені олександрита (нікому категорично не раджу!) який розібрав власну клітку, почав літати по будинку з другим світлом, вхопив мій золотий годинник і впустив його з рівня другого поверха на підлогу
а ще він постійно орав як потерпілий поки на клітку щось не накинеш
і зовсім не міг розмовляти
переконаний, що собака має жити виключно в будинку, якщо це дійсно справжня собака, а не генетичний уродець, який не може сам себе захистити
зи:
до речі рік тому дуже посварився з донькою, коли заборонив їй здавати приміщення під ветлікарню з пет салоном краси та готелем для перетримки тварин, коли орендарів не можна було знайти днем з вогнем
цікава ваша думка чи правильно я зробив?
В мене є квартири з ремонтом спеціально для орендарів з собаками.
Привабливим ці ремонти назвати важко, але поряд з будинками є великі зелені зони.
А є квартири де не беру з тваринами, навіть коли пропонують підвищений прайс. З кішками не беру взагалі.
Є жк де за справляння нужди собакою орендаря на газоні, мені як власники прийде штраф. Відеофіксація в жк на рівні.
Поведінка тварин в новому помешканні складно передбачити.
Після вет. лікарні звичайно треба буде робити ремонт, з заміною стяжки.
Востаннє редагувалось UA
в Суб 02 бер, 2024 21:11, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:10
UA написав: kingkongovets написав:
ще одна реальна угода:
1к, 40 м2, 14й поверх, «з ремонтом і всім необхідним»(с) в жк Яскравий
67000$, 9 днів пошуку
ремонт і все необхідне десь 25 000 потягнуло?
взагалі без руля, це все тупо osint
хз скільки зараз коштують ці «бомж-ремонти»(с), за що купив за те і продав
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Додано: Суб 02 бер, 2024 21:11
UA написав: kingkongovets написав:
hume написав:Кошки с самого начала проявляют интерес к интересующим их мягким вещам, вероятность того,что они изучат наполнитель дивана 50/50. Я сам не любитель зверья, но эта порода кошек достойна внимания, даже мяч приносят как собаки, но требуют много внимания.
На пенсии завёл бы собаку, нравится малинуа, но это должен быть дом.
я кошатник з дитинства, навіть не пригадаю скільки в мене їх за життя було)
були і собаки, а коли жив у власному будинку мав їх навіть дві - алабай у дворі + чау в будинку + кіт)
тому дуже дивують розповіді, що коти нічого не деруть, але можливо це тому що всіх своїх котів я кішок я знаходив на вулиці і породистих серед них не було)
до речі найгірші спогади про папугу - років 20 тому друзі подарували мені олександрита (нікому категорично не раджу!) який розібрав власну клітку, почав літати по будинку з другим світлом, вхопив мій золотий годинник і впустив його з рівня другого поверха на підлогу
а ще він постійно орав як потерпілий поки на клітку щось не накинеш
і зовсім не міг розмовляти
переконаний, що собака має жити виключно в будинку, якщо це дійсно справжня собака, а не генетичний уродець, який не може сам себе захистити
зи:
до речі рік тому дуже посварився з донькою, коли заборонив їй здавати приміщення під ветлікарню з пет салоном краси та готелем для перетримки тварин, коли орендарів не можна було знайти днем з вогнем
цікава ваша думка чи правильно я зробив?
В мене є квартири з ремонтом спеціально для орендарів з собаками.
Привабливим ці ремонти назвати важко, але поряд з будинками є великі зелені зони.
А є квартири де не беру з тваринами, навіть коли пропонують підвищений прайс. З кішками не беру взагалі.
Поведінка тварин в новому помешканні складно передбачити.
Після вет. лікарні звичайно треба буде робити ремонт, з заміною стяжки.
дякую за професійну думку
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kingkongovets
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