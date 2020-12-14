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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11629116301163111632
Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:03

  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.

готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 02 бер, 2024 22:42

  flyman написав:
  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.

готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде

Зараз багато шуму біля Варшавського Плюс. Мабуть через єОселю. Суб'єктивно це якраз середній жк. Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 07:29

  flyman написав:
  UA написав:1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.

готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде

Нахалбуд нікого не цікавить.
Хіба що деяких збирачів опеньок
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 08:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.


в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 08:21

kingkongovets , хіба що якщо в середню ціну включили приКиїв (за окружною) . Там дійсно чимало є до 1 куя/м
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 бер, 2024 08:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:kingkongovets , хіба що якщо в середню ціну включили приКиїв (за окружною) . Там дійсно чимало є до 1 куя/м
так людина ж конкретно пише про Варшавський 3
kingkongovets
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