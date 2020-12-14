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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 22:03
UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
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flyman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 22:42
flyman написав: UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
Зараз багато шуму біля Варшавського Плюс. Мабуть через єОселю. Суб'єктивно це якраз середній жк. Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
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dr_bastm
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Додано: Нед 03 бер, 2024 07:29
flyman написав: UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
Нахалбуд нікого не цікавить.
Хіба що деяких збирачів опеньок
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Frant
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:07
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
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kingkongovets
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:21
kingkongovets , хіба що якщо в середню ціну включили приКиїв (за окружною) . Там дійсно чимало є до 1 куя/м
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Hotab
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:23
Hotab написав:kingkongovets , хіба що якщо в середню ціну включили приКиїв (за окружною) . Там дійсно чимало є до 1 куя/м
так людина ж конкретно пише про Варшавський 3
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kingkongovets
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