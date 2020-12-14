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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 бер, 2024 22:03
UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
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flyman
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Додано: Суб 02 бер, 2024 22:42
flyman написав: UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
Зараз багато шуму біля Варшавського Плюс. Мабуть через єОселю. Суб'єктивно це якраз середній жк. Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
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dr_bastm
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Додано: Нед 03 бер, 2024 07:29
flyman написав: UA написав:
1315 доларів середня київська ціна в новобудовах?
Якась тупа маніпуляція.
готовий нахалбуд в ПС в стані після будівельників, десь так і буде
Нахалбуд нікого не цікавить.
Хіба що деяких збирачів опеньок
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Frant
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:07
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
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kingkongovets
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:21
kingkongovets , хіба що якщо в середню ціну включили приКиїв (за окружною) . Там дійсно чимало є до 1 куя/м
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Hotab
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Додано: Нед 03 бер, 2024 08:23
Hotab написав:kingkongovets , хіба що якщо в середню ціну включили приКиїв (за окружною) . Там дійсно чимало є до 1 куя/м
так людина ж конкретно пише про Варшавський 3
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kingkongovets
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:24
kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
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"Мій друг Гораціо, в світі є багато такого, чого не знають наші мудреці-чиновнички з КМДА!" Вільям Шекспір
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Frant
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:44
Frant написав: kingkongovets написав:
dr_bastm написав:Поряд Варшавський 3. Від 0,86 до 1,3к дол. вже в готовому будинку.
в Києві дійсно є готові новобуди з ціною метра нижче 1к$?
вперше чую
"Мій друг Гораціо, в світі є багато такого, чого не знають наші мудреці-чиновнички з КМДА!" Вільям Шекспір
Франт включите логику:
Готовое - не каркас только вылит или котлован выкопан - учитывая 22-23й годы - начали строить в 20-21году
Тогдв все ждали цен как в Варшаве вскоре, ну какие были лет 5 назад в Варшаве.
Соответственно в нормальном месте и не в "УКО-строе" выкупалось всё ещё на котловане, кроме 4-5К на нижних этажах
Соответственно сейчас эти метры продают не Кушниры и Микитаси, а Реусы, додавившие лошков в конце 22 года под рёв генераторов нотариусов.
Ну и кто тогда из этой когорты меценатов и добродетелей будет продавать что то по цене нахалстроя если продаётся далеко не нахалстрой и не в 20ти минутной пешей доступности через балку до закрытой станции метро?
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барабашов
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:52
барабашов написав:
Соответственно сейчас эти метры продают не Кушниры и Микитаси, а Реусы, додавившие лошков в конце 22 года под рёв генераторов нотариусов.
Я поки що, нічого нікому не продаю. Я сам планую жити в тому, що я купив. А щодо "лошков", то ще рано робити оцінки тому, що війна, нажаль триває.
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reus
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Додано: Нед 03 бер, 2024 11:55
reus написав: барабашов написав:
Соответственно сейчас эти метры продают не Кушниры и Микитаси, а Реусы, додавившие лошков в конце 22 года под рёв генераторов нотариусов.
Я поки що, нічого нікому не продаю. Я сам планую жити в тому, що я купив. А щодо "лошков", то ще рано робити оцінки тому, що війна, нажаль триває.
Публіка ніяк не може зрозуміти, що ринкова ціна зараз - це те, що дає покупець.
Не собівартість, не ціни на скритні плінтуси і венеціанську штукатурку.
В кінці цього року ще більше публіки зрозуміє, куди рухаються ціни Кржн. Тренд не зміниться, доки при владі зелені популісти-імітатори
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 03 бер, 2024 11:57, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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