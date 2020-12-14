|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 бер, 2024 11:56
reus написав: барабашов написав:
Соответственно сейчас эти метры продают не Кушниры и Микитаси, а Реусы, додавившие лошков в конце 22 года под рёв генераторов нотариусов.
Я поки що, нічого нікому не продаю. Я сам планую жити в тому, що я купив. А щодо "лошков", то ще рано робити оцінки тому, що війна, нажаль триває.
думаєте новий закон про мобілізацію добавить ціну м2?
те що ціни не впали, так тому що валютні резерви НБУ виросли за два роки, але в борг
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 03 бер, 2024 11:58, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34100
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1574 раз.
- Подякували: 2747 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 03 бер, 2024 11:57
flyman написав: reus написав: барабашов написав:
Соответственно сейчас эти метры продают не Кушниры и Микитаси, а Реусы, додавившие лошков в конце 22 года под рёв генераторов нотариусов.
Я поки що, нічого нікому не продаю. Я сам планую жити в тому, що я купив. А щодо "лошков", то ще рано робити оцінки тому, що війна, нажаль триває.
думаєте новий закон про мобілізацію добавить ціну м2?
Ти вже забздів?
Від страху - дрищеш цеглою чи опеньками?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23731
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1647 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 03 бер, 2024 12:08
flyman написав: reus написав: барабашов написав:
Соответственно сейчас эти метры продают не Кушниры и Микитаси, а Реусы, додавившие лошков в конце 22 года под рёв генераторов нотариусов.
Я поки що, нічого нікому не продаю. Я сам планую жити в тому, що я купив. А щодо "лошков", то ще рано робити оцінки тому, що війна, нажаль триває.
думаєте новий закон про мобілізацію добавить ціну м2?
те що ціни не впали, так тому що валютні резерви НБУ виросли за два роки, але в борг
Перепродажі нерухомості, це не мій бізнес. Але коли я поліпшую житлові умови, то намагаюся робити це як мінімум не в збиток. Щодо цін, то на мій погляд все на поверхні, після девальвації ринок КРЖН просяде. На скільки, буде залежати від багатьох факторів, які на зараз не відомі. Новий закон про мобілізацію, не вплине на ціни. Всі, хто хотів, вже вирішив свої питання.
-
reus
-
-
- Повідомлень: 4540
- З нами з: 21.03.12
- Подякував: 427 раз.
- Подякували: 1489 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 03 бер, 2024 12:12
Схоже, жодного раствшеи не залишилось на форумі
Хіба що польський бігунець і австрійський ухилянт несуть якусь дурню про дорожай тетрисів
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23731
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1647 раз.
- Подякували: 2524 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24569
|16482725
|
|
|1347
|5429133
|
Сер 20 гру, 2023 14:46
Frant
|
|3
|29620
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|